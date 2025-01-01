DATEV Vermögensnachfolge dient dem Einstieg in die Beratung zum Thema Erben. Mit wenigen Eingaben erhalten Sie schnell einen Überblick über die gesetzliche Erbfolge in Standardfällen. Darauf aufbauend können auch individuelle Erbquoten und Vermächtnisse berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie die geplanten Ausbaustufen (s. u. Dokument "DATEV Vermögensnachfolge: Überblick").