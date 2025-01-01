DATEV Vermögensnachfolge
- DATEV Cloud-Lösung
- Schneller Einstieg in die Beratung mit gesetzlicher Erbfolge, individuellen Erbquoten und Vermächtnissen
- Transparenz durch grafische Darstellung verwandtschaftlicher Beziehungen
- Einfache Erfassung und übersichtliche Aufstellung der wichtigsten Vermögenswerte
- Automatisch ermittelte Werte von Erbquote, Pflichtteilquote und Erbschaftsteuer
Einsatzvoraussetzung und erste Schritte
Hinweis & Nutzungsvoraussetzung
Internet-Zugang, Zugangsmedium DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin, Zuordnung von Lizenzen und Rechten, Bereitstellen der Basisdaten online.
Detaillierte Infos dazu im Hilfe-Dokument 1022808
Inhalte
Beschreibung
DATEV Vermögensnachfolge dient dem Einstieg in die Beratung zum Thema Erben. Mit wenigen Eingaben erhalten Sie schnell einen Überblick über die gesetzliche Erbfolge in Standardfällen. Darauf aufbauend können auch individuelle Erbquoten und Vermächtnisse berücksichtigt werden.
Bitte beachten Sie die geplanten Ausbaustufen (s. u. Dokument "DATEV Vermögensnachfolge: Überblick").
Leistungen
-
Transparenz durch grafische Darstellung der verwandtschaftlichen Beziehungen der Mandantinnen und Mandanten
-
Beteiligte Personen können einfach schnell und direkt in der grafischen Oberfläche hinzugefügt oder entfernt werden.
-
Einfache Erfassung der wichtigsten Vermögenswerte in den Bereichen Betriebsvermögen, Grundvermögen und Sonstiges Vermögen
-
Übersichtliche Aufstellung des Vermögens des Erblassers
-
Automatische Ermittlung der Erbquoten und Pflichtteilsansprüche gemäß gesetzlicher Erbfolge
-
Berücksichtigung individueller Erbquoten und Vermächtnisse (z. B. Regelungen aus einem Testament) und frühere Erwerbe
-
Automatische Berechnung der Erbschaftsteuer auf Basis erfasster Daten
-
Übersichtliche Darstellung der automatisch ermittelten Informationen und Werte direkt in der grafischen Oberfläche bei den beteiligten Personen
-
Hinweise zu nicht ausgenutzten Freibeträgen
-
Einfache Nachvollziehbarkeit der automatisch ermittelten Werte zum Nachlass und der Erbschaftsteuer durch übersichtliche und detaillierte Berechnungslisten