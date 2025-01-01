Die erfolgreiche Planung der Vermögensnachfolge beginnt mit der strategischen Vorbereitung. In unserem Seminar rüsten wir Sie mit fundiertem Wissen aus, wie Sie für Ihre Mandantinnen und Mandanten die steuerlich beste Struktur finden und dabei sowohl das Privat- als auch das Betriebsvermögen berücksichtigen.

Sie lernen, strategische Gestaltungsmodelle effektiv einzusetzen und anhand von praxisnahen Fallbeispielen sowie mit DATEV Vermögensnachfolge anzuwenden. Dabei zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Planungen effizient umsetzen.

Der Referent geht in jedem Online-Seminar auf aktuelle Fälle und Praxisbeispiele ein und passt diese bei Bedarf an, sodass Sie stets von einem direkten Bezug zur Beratungspraxis profitieren.