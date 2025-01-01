Strategische Nachfolgeberatung für Privat- und Betriebsvermögen
- Steueroptimierte Gestaltungsmodelle
- Mit DATEV Vermögensnachfolge Planungen effizient umsetzen
- Beratungskompetenz erweitern
- Eignung gemäß Fachberaterrichtlinie
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die erfolgreiche Planung der Vermögensnachfolge beginnt mit der strategischen Vorbereitung. In unserem Seminar rüsten wir Sie mit fundiertem Wissen aus, wie Sie für Ihre Mandantinnen und Mandanten die steuerlich beste Struktur finden und dabei sowohl das Privat- als auch das Betriebsvermögen berücksichtigen.
Sie lernen, strategische Gestaltungsmodelle effektiv einzusetzen und anhand von praxisnahen Fallbeispielen sowie mit DATEV Vermögensnachfolge anzuwenden. Dabei zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Planungen effizient umsetzen.
Der Referent geht in jedem Online-Seminar auf aktuelle Fälle und Praxisbeispiele ein und passt diese bei Bedarf an, sodass Sie stets von einem direkten Bezug zur Beratungspraxis profitieren.
Themen
-
Einführung in die strategische Nachfolgeplanung
-
Idealtypischer Ablauf
-
Wesentliche Aspekte der Nachfolgeplanung
-
-
Fallbeispiel 1: Privatvermögen und immobilienbezogene Gestaltung
-
Fallbeispiel 2: Betriebsvermögen und betriebsbezogene Gestaltung
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Referent
Martin Hilleprandt
Partner in der Kanzlei Hilleprandt & Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachberater für Unternehmensnachfolge, zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung
Martin Hilleprandt ist Partner bei Hilleprandt & Partner. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachberater für Unternehmensnachfolge und zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung. Sein Schwerpunkt liegt in der einheitlichen Beratung in den Bereichen Steuern, Recht und Bewertung, insbesondere bei der privaten Vermögensnachfolge und Unternehmensnachfolge. Er entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für seine Mandanten und unterstützt sie bei der Nachfolgeplanung. Als Referent teilt er sein Wissen und seine Praxiserfahrung in Seminaren und Fachvorträgen und bietet praxisnahe Lösungen zu aktuellen Themen der Nachfolgeplanung an.
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
