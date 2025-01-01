Erbschaft- und Schenkungsteuer comfort
- Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft nach neuem Recht
- Betriebs- und Anteilsbewertung zur Wertermittlung und Datenübernahme in die Erklärung
- Umfangreiches Hilfesystem
Inhalte
Beschreibung
Umfassendes Bewertungs- und Deklarationsprogramm einschließlich der Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft.
Mit DATEV Erbschaft- und Schenkungsteuer comfort steht Ihnen ein umfassendes Bewertungs- und Deklarationsprogramm zur steuerlichen Bearbeitung von Erb- und Schenkungsfällen zur Verfügung. Das Programm beinhaltet zusätzlich die Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft. Bei der Erfassung komplexer Sachverhalte (z. B. Anlage Land- und Forstwirtschaft oder Substanzwert) unterstützen Sie passende Checklisten.
Bei Bestellung erhalten Sie die aktuelle Version sowie die Versionen für die vorangegangenen Stichtage.
Leistungen
- Unterstützung beim Vorbereiten und Erfassen der Erklärung
- Übernehmen Sie relevante Daten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in die Betriebs- und Anteilsbewertung.
- Detaillierte Checklisten helfen Ihnen bei der Erfassung komplexer Sachverhalte.
- Zahlreiche Plausibilitätsprüfungen mit Hinweisen verlinken für eine eventuelle Berichtigung direkt an die entsprechende Erfassungsstelle.
- Arbeitserleichterungen bei der Bewertung und Steuerberechnung
- Recherchieren Sie im DATEV Hilfe-Center direkt aus der Formularzeile nach rechtlichen Hintergründen und aktuellen Urteilen. Darüber hinaus können Sie aus jeder Erfassungszeile eine ausführliche Direkthilfe aufrufen.
- Ermittelte Werte aus der Betriebs- und Anteilsbewertung übernehmen Sie in die Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung.
- Die Berücksichtigung von Freibeträgen sowie Tarif- und Ermäßigungsvorschriften erfolgt automatisch.
- Die Eingaben zur Grundbesitzbewertung für bebaute und unbebaute Grundstücke sind detailliert möglich und können von Fall zu Fall kopiert werden.
- Beschleunigung von Abschlusstätigkeiten
- Übergeben Sie Gegenstandswerte zur Rechnungsschreibung an DATEV Eigenorganisation compact/classic/comfort.
- Optional sichern Sie Ihre Datenbestände in der DATEV-Cloud.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Produktvergleich
|Erbschaft- und Schenkungsteuer classic
|Erbschaft- und Schenkungsteuer comfort
|Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft
|✗
|✓
|Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung, Bewertung von bebauten und unbebaute Grundstücken sowie Betrieben und Anteilen an Personen- und Kapitalgesellschaften
|✓
|✓
|Im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten
|✗
|✓