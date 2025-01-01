Art.-Nr. 40499 |
Software
Art.-Nr. 41620 |
Software

Erbschaft- und Schenkungsteuer comfort

  • Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft nach neuem Recht
  • Betriebs- und Anteilsbewertung zur Wertermittlung und Datenübernahme in die Erklärung
  • Umfangreiches Hilfesystem
Umfassendes Bewertungs- und Deklarationsprogramm einschließlich der Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft.

Mit DATEV Erbschaft- und Schenkungsteuer comfort steht Ihnen ein umfassendes Bewertungs- und Deklarationsprogramm zur steuerlichen Bearbeitung von Erb- und Schenkungsfällen zur Verfügung. Das Programm beinhaltet zusätzlich die Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft. Bei der Erfassung komplexer Sachverhalte (z. B. Anlage Land- und Forstwirtschaft oder Substanzwert) unterstützen Sie passende Checklisten.

Bei Bestellung erhalten Sie die aktuelle Version sowie die Versionen für die vorangegangenen Stichtage.

  • Unterstützung beim Vorbereiten und Erfassen der Erklärung
    • Übernehmen Sie relevante Daten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in die Betriebs- und Anteilsbewertung.
    • Detaillierte Checklisten helfen Ihnen bei der Erfassung komplexer Sachverhalte.
    • Zahlreiche Plausibilitätsprüfungen mit Hinweisen verlinken für eine eventuelle Berichtigung direkt an die entsprechende Erfassungsstelle.
  • Arbeitserleichterungen bei der Bewertung und Steuerberechnung
    • Recherchieren Sie im DATEV Hilfe-Center direkt aus der Formularzeile nach rechtlichen Hintergründen und aktuellen Urteilen. Darüber hinaus können Sie aus jeder Erfassungszeile eine ausführliche Direkthilfe aufrufen.
    • Ermittelte Werte aus der Betriebs- und Anteilsbewertung übernehmen Sie in die Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung.
    • Die Berücksichtigung von Freibeträgen sowie Tarif- und Ermäßigungsvorschriften erfolgt automatisch.
    • Die Eingaben zur Grundbesitzbewertung für bebaute und unbebaute Grundstücke sind detailliert möglich und können von Fall zu Fall kopiert werden.
  • Beschleunigung von Abschlusstätigkeiten
    • Übergeben Sie Gegenstandswerte zur Rechnungsschreibung an DATEV Eigenorganisation compact/classic/comfort.
    • Optional sichern Sie Ihre Datenbestände in der DATEV-Cloud.
Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Produktvergleich

 Erbschaft- und Schenkungsteuer classic Erbschaft- und Schenkungsteuer comfort
Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft
 
Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung, Bewertung von bebauten und unbebaute Grundstücken sowie Betrieben und Anteilen an Personen- und Kapitalgesellschaften
 
Im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten
 

