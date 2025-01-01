Umfassendes Bewertungs- und Deklarationsprogramm einschließlich der Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft.

Mit DATEV Erbschaft- und Schenkungsteuer comfort steht Ihnen ein umfassendes Bewertungs- und Deklarationsprogramm zur steuerlichen Bearbeitung von Erb- und Schenkungsfällen zur Verfügung. Das Programm beinhaltet zusätzlich die Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft. Bei der Erfassung komplexer Sachverhalte (z. B. Anlage Land- und Forstwirtschaft oder Substanzwert) unterstützen Sie passende Checklisten.

Bei Bestellung erhalten Sie die aktuelle Version sowie die Versionen für die vorangegangenen Stichtage.