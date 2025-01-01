Erbschaft- und Schenkungsteuer classic
- Berücksichtigung aller wichtigen steuerlichen Fallgestaltungen
- Betrieb- und Anteilsbewertung zur Wertermittlung und Datenübernahme in die Erklärung
- Umfangreiches Hilfesystem
Inhalte
Beschreibung
Umfassendes Bewertungs- und Deklarationsprogramm
Erbschaft- und Schenkungsteuer classic liefert Ihnen sichere und detaillierte Berechnungsergebnisse auch bei komplexen Sachverhalten wie z. B. bei der Kapitalwertermittlung für Forderungen, Schulden, Renten und anderen wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen.
Bei Bestellung erhalten Sie die aktuelle Version sowie die Versionen für die vorangegangenen Stichtage.
Leistungen
Unterstützung beim Vorbereiten und Erfassen der Erklärung
Übernehmen Sie Stammdaten aus DATEV Eigenorganisation compact/classic/comfort sowie relevante Daten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in die Betriebs- und Anteilsbewertung.
Detaillierte Checklisten helfen Ihnen bei der Erfassung komplexer Sachverhalte.
Zahlreiche Plausibilitätsprüfungen mit Hinweisen verlinken für eine eventuelle Berichtigung direkt an die entsprechende Erfassungsstelle.
Arbeitserleichterungen bei der Bewertung und Steuerberechnung
Recherchieren Sie im DATEV Hilfe-Center direkt aus der Formularzeile nach rechtlichen Hintergründen und aktuellen Urteilen. Darüber hinaus können Sie aus jeder Erfassungszeile eine ausführliche Direkthilfe aufrufen.
Ermittelte Werte aus der Betriebs- und Anteilsbewertung übernehmen Sie in die Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung.
Die Berücksichtigung von Freibeträgen sowie Tarif- und Ermäßigungsvorschriften erfolgt automatisch.
Die Eingaben zur Grundbesitzbewertung für bebaute und unbebaute Grundstücke sind detailliert möglich und können von Fall zu Fall kopiert werden.
Beschleunigung von Abschlusstätigkeiten
Übergeben Sie Gegenstandswerte zur Rechnungsschreibung an DATEV Eigenorganisation compact/classic/comfort.
Optional sichern Sie Ihre Datenbestände in der DATEV-Cloud.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Produktvergleich
|Erbschaft- und Schenkungsteuer classic
|Erbschaft- und Schenkungsteuer comfort
|Bewertung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft
|✗
|✓
|Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung, Bewertung von bebauten und unbebaute Grundstücken sowie Betrieben und Anteilen an Personen- und Kapitalgesellschaften
|✓
|✓
|Im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten
|✗
|✓