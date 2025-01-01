Umfassendes Bewertungs- und Deklarationsprogramm

Erbschaft- und Schenkungsteuer classic liefert Ihnen sichere und detaillierte Berechnungsergebnisse auch bei komplexen Sachverhalten wie z. B. bei der Kapitalwertermittlung für Forderungen, Schulden, Renten und anderen wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen.

Bei Bestellung erhalten Sie die aktuelle Version sowie die Versionen für die vorangegangenen Stichtage.