  • Übernahme der Stammdaten aus der Mandantenverwaltung
  • Zahlreiche Formulare und Anträge
  • Ausfüllen, drucken, speichern und ggf. elektronisch an die Finanzverwaltung übermitteln
Ergänzende Formulare jederzeit griffbereit

Aus den Bereichen Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Grundsteuer, Außensteuergesetz und Investitionszulage stehen Ihnen eine Vielzahl aktueller Steuerformulare und Anträge zur Verfügung.

  • Unterstützung beim Erfassen von Anträgen oder Erklärungen
    • In Verbindung mit DATEV Eigenorganisation classic / comfort / compact übernehmen Sie Stammdaten in das jeweilige Formular.
    • Kleine Berechnungsfunktionen und eine Eingabekontrolle mit Plausibilitätsprüfungen erleichtern Ihnen das Ausfüllen.
  • Elektronische Einreichung der Körperschaftsteuererklärungen
    • Sie können die Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuererklärung sowie Vereine und beschränkt steuerpflichtige Körperschaften elektronisch an die Finanzverwaltung übermitteln.
    • Eine sichere Datenübermittlung führen Sie mit automatischer Authentifizierung über die DATEV-Cloud durch.
  • Ablage und Dokumentation
    • In Verbindung mit der Dokumentenablage aus DATEV Eigenorganisation classic / comfort / compact können Sie (ab Versionsnummer 4.1) die Formulare einfach als Dokumentenvorlage installieren. Formulare und Anträge erstellen Sie und legen Sie dann mandantenbezogen ab.
