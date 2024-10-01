Highlights
- Datenimport aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Integrierte Planung
- Kapitalkosten auf Knopfdruck
- Bewertung mittels verschiedener Verfahren
- Ausgabe in verschiedenen Berichtsformaten
Weitere Funktionen
- Angaben zu Bewertungsobjekt und Auftrag
- Erfassung Vergangenheitswerte (bis zu zehn Jahre; mittels DATEV-Schnittstelle, Excel-Upload oder manuell)
- Bereinigungen (nicht betriebliches Vermögen, GuV-Normalisierungen)
- Erstellung der (Detail-)Planung (direkt, integriert, absolut, über Werttreiber, verschiedene Szenarien)
- Marktorientierte Ableitung der Kapitalkosten über eine Peer Group oder die Branche
- Modellierung des Residualwerts
- Tabellarische und grafische Aufbereitung der Vergangenheits- und Plan-Zahlen und Ableitung der bewertungsrelevanten Schlüsselgrößen
- Bewertung mittels verschiedener Verfahren (Ertragswert, DCF, Multiplikatoren, vereinfachter Ertragswert, Substanzwert; grafische Wertübersicht)
- Ausgabe der Bewertung in verschiedenen Formaten (Word, Excel, PowerPoint)
Schnittstellen
Datenexport Unternehmensbewertung
Allgemein
Über die Schnittstelle, Datenexport Unternehmensbewertung, können Bilanz- und GuV-Daten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen für den Import in wevalue bereitgestellt werden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Anleitung zum Export von Jahresabschlussdaten aus DATEV-Rechnungswesen als Grundlage für die Bewertung mit wevalue.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Login mit DATEV
Allgemein
Durch den Login mit DATEV können die DATEV-Zugangsmedien für die Anmeldung in Programmen der DATEV-Marktplatz Partner genutzt werden. Das ermöglicht ein einfaches und sicheres Einloggen.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Verbundene Anwendungen: Überblick über alle mit DATEV-Authentifizierungsmedien ausgestellte Berechtigungen für Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern für die automatische Datenübertragung.
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 99,00 Euro/Bewertung (Sonderkonditionen für DATEV-Mitglieder)
Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.
