- Direkter Aufruf aus der Finanzbuchführung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Die aktuellen Daten der Finanzbuchführung bilden die Basis für eine Gewinn- und Steuerprognose
- Weitere Datenübernahmen aus DATEV Einkommensteuer und dem Steuerkonto
- Anpassungsantrag mit vorbelegter Begründung an die Finanzverwaltung elektronisch übermitteln
DATEV Steuervorauszahlungen ist Bestandteil des Programmpakets Wirtschaftsberatung classic (Art. Nr. 41435).
Inhalte
Beschreibung
Die Cloud-Anwendung DATEV Steuervorauszahlungen hilft dabei, den Überblick über die zu erwartenden Steuervorauszahlungen der Mandanten zu behalten und diese zu planen. Somit kann jederzeit Auskunft darüber gegeben werden, ob die Höhe der Vorauszahlungen angemessen ist, ob ein Anpassungsantrag gestellt werden sollte oder ob eine Rücklage für zu erwartende Steuernachzahlungen gebildet werden muss.
In der ersten Ausbaustufe liegt der Fokus auf der Unterstützung von Einzelunternehmen. Die geplanten weiteren Ausbaustufen können Sie dem Kapitel 6 des Hilfe-Dokuments Überblick DATEV Steuervorauszahlungen entnehmen.
Leistungen
Schneller Start der Anwendung:
Aufruf aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen unter Finanzbuchführung auswerten | Steuervorauszahlungen
Betrachtung von Einzelunternehmen (und damit von Einkommen- und Gewerbesteuer) in einer Anwendung
Kein doppelter Erfassungsaufwand durch Datenübernahme:
Die aktuellen Daten der Finanzbuchführung bilden die Basis für eine Gewinn- und Steuerprognose
Weitere Datenübernahmen aus DATEV Einkommensteuer und Steuerkonto online
Vorschlag des Programms zur Anpassung der Steuervorauszahlungen:
Überblick über die prognostizierten Einkommen- und Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für Einzelunternehmen
Aufruf des elektronischen Anpassungsantrags Vorauszahlungen und Versenden des Anpassungsantrages an die Finanzverwaltung
Grafische Darstellung der Ergebnisse
- Grafische Darstellung der Ergebnisse und Daten für Einkommen- und Gewerbesteuer, wahlweise gesamt oder einzeln nach Steuerarten
Weitere Informationen
Preise
