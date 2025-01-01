Gesetzliche Erben und ihre Erbquoten

Legen Sie nach Einrichtung der DATEV Vermögensnachfolge im DATEV Arbeitsplatz eine Leistung Vermögensnachfolge an. Beim erstmaligen Aufruf werden die für die gesetzliche Erbfolge relevanten Informationen aus den Stammdaten übernommen. Die bekannten beteiligten Personen werden Ihnen sofort übersichtlich mit den jeweiligen gesetzlichen Erbquoten angezeigt. Ergänzen Sie bei Bedarf weitere Personen, die für die gesetzliche Erbfolge relevant sind. Die gesetzlichen Erbquoten werden dabei automatisch angepasst.

Vermögen pauschal erfassen und schnellen Überblick erhalten

Die wichtigsten Vermögenswerte können pauschal erfasst werden. Es gibt die Vermögensarten Betriebsvermögen, Grundvermögen und sonstiges Vermögen. So erhalten Sie einen schnellen Überblick über das vorhandene Nachlassvermögen. Erfassen Sie direkt bei den jeweiligen Vermögensobjekten weitere Informationen, die für die Berechnung der Erbschaftsteuer wichtig sind. Und ergänzen Sie beispielsweise Angaben zur Vermietung oder zur Steuerbefreiung für Grundstücke nach § 13 Abs. 1 ErbStG.

Güterstände, Zugewinnabzugsbetrag und frühere Schenkungen

Die Güterstände Zugewinngemeinschaft, Gütergemeinschaft und Gütertrennung werden automatisch aus den Mandanten-Stammdaten übernommen. Sie können diese aber auch individuell erfassen. Einen steuerlichen Zugewinnabzugsbetrag nach § 5 Abs. 1 ErbStG erfassen Sie direkt bei der berechtigten Person. Entweder erfassen Sie den selbst ermittelten Wert oder Sie lassen ihn mit nur wenigen Eingaben berechnen. Frühere Schenkungen (Vorerwerbe) werden bei den Details der beschenkten Person eingetragen.