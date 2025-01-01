Steuerliche Daten, wie beispielsweise persönliche Daten sowie Angaben zu Fahrtkosten, Homeoffice oder Internet und Telefon, können Ihre Mandanten schnell und direkt in DATEV Meine Steuern erfassen. So lassen sich nicht nur steuerrelevante Dokumente auf sicherem Weg bereitstellen, sondern auch weitere steuerliche Informationen, die Sie im Rahmen der Einkommensteuererklärung benötigen. Dabei unterstützen intuitive und leicht verständliche Interviewfragen Ihre Mandanten dabei, sich durch die notwendigen Angaben zu navigieren. Im Screen sehen Sie die Ansicht des Interviews zu beruflichen Ausgaben in DATEV Meine Steuern. Sie können die Funktion über Meine Steuern | Steuerliche Daten | Interview „Berufliche Ausgaben“ aufrufen.

Die bereitgestellten Daten werden unmittelbar in die Erfassungsmaske von Digitale Belege Steuern übernommen und können so mit nur einem Klick mit den entsprechenden Einkommensteuerformularen verknüpft werden. Zusätzlich werden aus den zuvor erfassten steuerlichen Daten Ihrer Mandanten PDF-Dokumente generiert. Diese können Sie in Digitale Belege Steuern im Rahmen der Einkommen- steuerdeklaration wie gewohnt weiterverarbeiten. Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind schnell ersichtlich, da sie im Dokument farblich hervorgehoben werden.