Steuerrelevante Informationen einfach, sicher und auf dem kürzesten Weg austauschen
Mit der neuen Funktion „Steuerliche Daten“ wird die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten noch effizienter. Um die Erfassung der steuerlichen Daten für Ihre Mandanten so einfach wie möglich zu gestalten, werden bereits vorhandene Daten aus dem Vorjahr des Einkommensteuerbestands in einzelnen Interviews vorbelegt. Das ermöglicht nicht nur eine schnelle Überprüfung und Bestätigung von unveränderten Daten, sondern auch eine einfache Aktualisierung bei Änderungen. Für einen ganzheitlichen Überblick werden alle erfassten steuerlichen Daten in einem Dokument zusammengefasst, das für Sie und Ihre Mandanten jederzeit in DATEV Meine Steuern aufrufbar ist.
Zusammenfassung der persönlichen Daten
Sie finden die Zusammenfasssung der persönlichen Daten über Meine Steuern | Übersicht | Zusammenfassung ansehen
Steuerliche Daten, wie beispielsweise persönliche Daten sowie Angaben zu Fahrtkosten, Homeoffice oder Internet und Telefon, können Ihre Mandanten schnell und direkt in DATEV Meine Steuern erfassen. So lassen sich nicht nur steuerrelevante Dokumente auf sicherem Weg bereitstellen, sondern auch weitere steuerliche Informationen, die Sie im Rahmen der Einkommensteuererklärung benötigen. Dabei unterstützen intuitive und leicht verständliche Interviewfragen Ihre Mandanten dabei, sich durch die notwendigen Angaben zu navigieren. Im Screen sehen Sie die Ansicht des Interviews zu beruflichen Ausgaben in DATEV Meine Steuern. Sie können die Funktion über Meine Steuern | Steuerliche Daten | Interview „Berufliche Ausgaben“ aufrufen.
Die bereitgestellten Daten werden unmittelbar in die Erfassungsmaske von Digitale Belege Steuern übernommen und können so mit nur einem Klick mit den entsprechenden Einkommensteuerformularen verknüpft werden. Zusätzlich werden aus den zuvor erfassten steuerlichen Daten Ihrer Mandanten PDF-Dokumente generiert. Diese können Sie in Digitale Belege Steuern im Rahmen der Einkommen- steuerdeklaration wie gewohnt weiterverarbeiten. Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind schnell ersichtlich, da sie im Dokument farblich hervorgehoben werden.
Tipp für Ihre Umsetzung
Informieren Sie Ihre Mandanten mit individualisierbaren Broschüren, Bannern und Videos über DATEV Meine Steuern. Alle Details dazu finden Sie auf go.datev.de/mymarketing
So gehen Sie Schritt für Schritt vor
Freischaltung eines Mandanten
Über Mandant | Senden an Meine Steuern | Steuerliche Daten schalten Sie den Bereich „Steuerliche Daten“ in DATEV Meine Steuern für Ihren Mandanten frei.
Die Freischaltung muss pro Mandant und pro Veranlagungszeitraum erfolgen.
Bearbeitung durch Ihren Mandanten
Ihr Mandant bestätigt und aktualisiert die relevanten Angaben im Bereich „Steuerliche Daten” für das jeweilige Steuerjahr.
Ihr Mandant lädt alle relevanten Belege im Bereich „Steuerrelevante Dokumente” hoch. Ihr Mandant informiert Sie über den Button „Kanzlei benachrichtigen“, sobald alle Interviews vollständig bestätigt oder aktualisiert sowie alle Belege bereitgestellt wurden.
Übersicht über erfasste steuerliche Daten und Belege
Wechseln Sie auf den Bereich Übersicht in DATEV Meine Steuern.
Mit einem Klick auf „Zusammenfassungsdokument ansehen” können Sie und Ihr Mandant alle erfassten Daten und hochgeladenen Belege auf einen Blick nachvollziehen und mit dem Vorjahr vergleichen.
Weiterverarbeitung
Überprüfen Sie die Belege und steuerlichen Daten in Digitale Belege Steuern.
Verknüpfen Sie diese mit den Einkommensteuerformularen.
Vorteile
Vorteile für Ihre Mandantschaft
- Schnelle Überprüfung und Aktualisierung von steuerlichen Daten durch Vorbelegung mit Vorjahreswerten
- Einfache Erfassung steuerlicher Daten durch intuitiven und leicht verständlichen Interview-Modus
- Zusammenfassung und Überblick aller erfassten Daten und Dokumente in DATEV Meine Steuern
Vorteile für Ihre Kanzlei
