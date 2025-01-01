Art.-Nr. 41973 |
Software
Art.-Nr. 40895 |
Software

Einkommensteuer classic

  • Alle Veranlagungsformen und Einkunftsarten komfortabel erstellen
  • Berechnungen einfach nachvollziehen
  • Daten über die DATEV-Cloud sicher austauschen
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Inhalte

Beschreibung

Umfangreiche Programmlösung zur Erstellung der Einkommensteuer-Erklärung und der Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung.

DATEV Einkommensteuer classic liefert Ihnen sichere und detaillierte Berechnungsergebnisse auch bei komplexen Sachverhalten (z. B. Land- und Forstwirtschaft). Mithilfe des Programms erstellen Sie zudem Anträge auf Lohnsteuer-Ermäßigung.

Zusätzlich habe Sie die Möglichkeit, die Cloud-Anwendung EÜR Steuern mit erweitertem Funktionsumfang zu nutzen.

Leistungen
  • Unterstützung beim Vorbereiten und Erfassen der Erklärung
    • Übernehmen Sie steuerrelevante Belege, die Ihr Mandant über die Online-Anwendung DATEV Meine Steuern hochgeladen hat und verknüpfen Sie diese mit der entsprechenden Formularzeile im Programm Einkommensteuer.
    • Rufen Sie die bei der Finanzverwaltung vorhandenen Daten ab (z. B. Lohnsteuerbescheinigung, Rentenbezugsmitteilung) und übernehmen Sie diese in die Steuererklärung (sog. Vorausgefüllte Steuererklärung).
    • Zahlreiche Plausibilitätsprüfungen mit Hinweisen verlinken direkt an die entsprechende Erfassungsstelle.
    • Ein Datenprotokoll gibt Ihnen eine schnelle Übersicht über unveränderte Vorjahreswerte.
  • Arbeitserleichterungen bei der Steuerberechnung und Beratung
    • Recherchieren Sie im DATEV Hilfe-Center direkt aus der Formularzeile nach rechtlichen Hintergründen und aktuellen Urteilen.
    • Detaillierte Berechnungs- bzw. Beratungslisten (z. B. Vergleich von Veranlagungsformen, Mehrjahresvergleich) sind fertig aufbereitet für das Mandantengespräch.
    • Individualisierbare Briefvorlagen bieten Ihnen zahlreiche Textvorschläge und mit vorgefertigten individuellen Anlagen erläutern Sie erklärungsbedürftige Sachverhalte.
  • Beschleunigung der Abschlusstätigkeiten durch Anbindung an die DATEV-Cloud
    • Lassen Sie die zur elektronischen Datenübermittlung (ELSTER) bereitgestellte Steuererklärung mittels MyDATEV Kanzlei vom Mandanten elektronisch freigeben.
    • Übermitteln Sie die Steuererklärung sicher elektronisch mit automatischer Authentifizierung.
    • In Verbindung mit DATEV Eigenorganisation erfolgt eine schnelle elektronische Bescheidprüfung.
    • Möchten Sie Einspruch gegen einen Steuerbescheid einlegen, können Sie dies elektronisch erledigen.
    • Optional sichern Sie Ihre Datenbestände.
Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Produktvergleich

Funktion Einkommensteuer comfort  Einkommensteuer classic
Überblick Einkommensteuer    
Erstellung der Einkommensteuererklärung
  
Elektronisches Wissen Steuerdeklaration
  
Nutzung der Cloud-Anwendung EÜR Steuern
  
DATEV Systemumgebung
 erforderlich  erforderlich
Einkommensteuer beschränkte Steuerpflicht
  
Einkommensteuer Vorausberechnung
  
Elektronische Datenübermittlung an die Finanzverwaltung (ELSTER) inkl. Bescheiddatenrückübertragung
  
Drucken von Auswertungen in der Kanzlei
  
Erstellen von individuellen Anlagen zur Erläuterung erklärungsbedürftiger Werte
  
Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung
  
Gesonderte - und einheitliche - Feststellung
  
Im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten
  
Im DATEV Basis-Angebot enthalten
 Als Zusatzmodul erhältlich 
Anzahl der abwickelbaren Steuerfälle
 unbegrenzt  unbegrenzt

Preise

Art.-Nr. 40895 | Software

Einkommensteuer classic

Jetzt bestellen

Alternativprodukte

Software | Art.-Nr. 50013

DATEV Basis-Angebot Zusatzmodul Einkommensteuer comfort
Software | Art.-Nr. 50000

DATEV Mehrwert-Angebot
Software | Art.-Nr. 50010

DATEV Basis-Angebot

Zusatzprodukte

Software | Art.-Nr. 42416

DATEV Meine Steuern
Software | Art.-Nr. 41444

Steuergestaltung
Software | Art.-Nr. 62630

Tool Ergänzende Steuerformulare
Software | Art.-Nr. 41254

Daten-Analyse-System