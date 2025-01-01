Umfangreiche Programmlösung zur Erstellung der Einkommensteuer-Erklärung und der Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung.

DATEV Einkommensteuer classic liefert Ihnen sichere und detaillierte Berechnungsergebnisse auch bei komplexen Sachverhalten (z. B. Land- und Forstwirtschaft). Mithilfe des Programms erstellen Sie zudem Anträge auf Lohnsteuer-Ermäßigung.

Zusätzlich habe Sie die Möglichkeit, die Cloud-Anwendung EÜR Steuern mit erweitertem Funktionsumfang zu nutzen.