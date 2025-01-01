Art.-Nr. 40895 | Software
Einkommensteuer classic
- Alle Veranlagungsformen und Einkunftsarten komfortabel erstellen
- Berechnungen einfach nachvollziehen
- Daten über die DATEV-Cloud sicher austauschen
Art.-Nr. 40895 | Einkommensteuer classic
Inhalte
Beschreibung
Umfangreiche Programmlösung zur Erstellung der Einkommensteuer-Erklärung und der Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung.
DATEV Einkommensteuer classic liefert Ihnen sichere und detaillierte Berechnungsergebnisse auch bei komplexen Sachverhalten (z. B. Land- und Forstwirtschaft). Mithilfe des Programms erstellen Sie zudem Anträge auf Lohnsteuer-Ermäßigung.
Zusätzlich habe Sie die Möglichkeit, die Cloud-Anwendung EÜR Steuern mit erweitertem Funktionsumfang zu nutzen.
Leistungen
- Unterstützung beim Vorbereiten und Erfassen der Erklärung
- Übernehmen Sie steuerrelevante Belege, die Ihr Mandant über die Online-Anwendung DATEV Meine Steuern hochgeladen hat und verknüpfen Sie diese mit der entsprechenden Formularzeile im Programm Einkommensteuer.
- Rufen Sie die bei der Finanzverwaltung vorhandenen Daten ab (z. B. Lohnsteuerbescheinigung, Rentenbezugsmitteilung) und übernehmen Sie diese in die Steuererklärung (sog. Vorausgefüllte Steuererklärung).
- Zahlreiche Plausibilitätsprüfungen mit Hinweisen verlinken direkt an die entsprechende Erfassungsstelle.
- Ein Datenprotokoll gibt Ihnen eine schnelle Übersicht über unveränderte Vorjahreswerte.
- Arbeitserleichterungen bei der Steuerberechnung und Beratung
- Recherchieren Sie im DATEV Hilfe-Center direkt aus der Formularzeile nach rechtlichen Hintergründen und aktuellen Urteilen.
- Detaillierte Berechnungs- bzw. Beratungslisten (z. B. Vergleich von Veranlagungsformen, Mehrjahresvergleich) sind fertig aufbereitet für das Mandantengespräch.
- Individualisierbare Briefvorlagen bieten Ihnen zahlreiche Textvorschläge und mit vorgefertigten individuellen Anlagen erläutern Sie erklärungsbedürftige Sachverhalte.
- Beschleunigung der Abschlusstätigkeiten durch Anbindung an die DATEV-Cloud
- Lassen Sie die zur elektronischen Datenübermittlung (ELSTER) bereitgestellte Steuererklärung mittels MyDATEV Kanzlei vom Mandanten elektronisch freigeben.
- Übermitteln Sie die Steuererklärung sicher elektronisch mit automatischer Authentifizierung.
- In Verbindung mit DATEV Eigenorganisation erfolgt eine schnelle elektronische Bescheidprüfung.
- Möchten Sie Einspruch gegen einen Steuerbescheid einlegen, können Sie dies elektronisch erledigen.
- Optional sichern Sie Ihre Datenbestände.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Produktvergleich
|Funktion
|Einkommensteuer comfort
|Einkommensteuer classic
|Überblick Einkommensteuer
|
Erstellung der Einkommensteuererklärung
|✓
|✓
|
Elektronisches Wissen Steuerdeklaration
|✓
|✓
|
Nutzung der Cloud-Anwendung EÜR Steuern
|✓
|✓
|
DATEV Systemumgebung
|erforderlich
|erforderlich
|
Einkommensteuer beschränkte Steuerpflicht
|✓
|✗
|
Einkommensteuer Vorausberechnung
|✓
|✗
|
Elektronische Datenübermittlung an die Finanzverwaltung (ELSTER) inkl.
Bescheiddatenrückübertragung
|✓
|✓
|
Drucken von Auswertungen in der Kanzlei
|✓
|✓
|
Erstellen von individuellen Anlagen zur Erläuterung erklärungsbedürftiger Werte
|✓
|✓
|
Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung
|✓
|✓
|
Gesonderte - und einheitliche - Feststellung
|✓
|✓
|Im
DATEV Mehrwert-Angebot enthalten
|✓
|✗
|Im
DATEV Basis-Angebot enthalten
|Als Zusatzmodul erhältlich
|✓
|
Anzahl der abwickelbaren Steuerfälle
|unbegrenzt
|unbegrenzt