Welche Geschäftsbereiche in den Mandantenunternehmen sind rentabel? Welche bringen zu wenig Umsatz und treiben die Ausgaben in die Höhe? Eine Kostenrechnung liefert transparente Zahlen und tiefergehende Informationen über die betriebswirtschaftliche Lage Ihrer Mandantinnen und Mandanten.

Damit haben Sie Kostensteigerungen oder Umsatzrückgänge in einzelnen Unternehmensbereichen frühzeitig im Blick. Rechtzeitig erkannt, können Ihre Mandanten mit Ihrer Unterstützung den richtigen Kurs einschlagen.

Unterstützen Sie Ihre Mandanten mit einer Wirtschaftlichkeits-Analyse und bieten Sie Ihre Leistung als honorarfähige Zusatzleistung zum Controlling an.