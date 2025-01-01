In einer schnelllebigen und komplexen Geschäftswelt stehen Kanzleien oft vor der Herausforderung, zukunftsfähig zu bleiben und ihren Mandantinnen und Mandanten nicht nur in steuerlichen Fragen, sondern auch bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse mit Hilfe von passenden Software-Lösungen zur Seite zu stehen. Doch wohin können Sie sich wenden, wenn Sie Unterstützung benötigen? Auch in diesen Belangen können Sie sich voll auf DATEV verlassen.
Sind das Ihre Herausforderungen?
-
Zeit und Ressourcen
Haben Sie nicht immer die Kapazitäten, um sich intensiv mit den individuellen Prozessen Ihrer Mandanten auseinanderzusetzen?
-
Mangelhafter Datenaustausch
Kämpfen Sie mit unzureichender Datenqualität, wenn Sie Daten von Mandanten benötigen? Sind diese Daten oft fehler- oder lückenhaft und kommen verspätet bei Ihnen an?
-
Detailliertes Prozessverständnis
Kennen Sie auch die Geschäftsprozesse Ihrer Mandanten, die über den Lohn oder die FiBu hinausgehen und verfügen Sie über Detailwissen zu den vielzähligen Abläufen Ihrer Mandanten?
-
Mandanten benötigen Software-Lösungen
Möchten Sie Ihre selbstbuchenden und selbstabrechnenden Mandanten mit effizienten Lohn- oder FiBu-Lösungen ausstatten, doch Ihnen fehlen ausreichende Kenntnisse zu den DATEV-Lösungen für Unternehmen?
Dann ist das Ihre Lösung.
SOFTWARE-BERATUNG FÜR MANDANTEN
Stärken Sie die Bindung, in dem Sie Optimierungspotenziale aktiv ansprechen und proaktiv Lösungen anbieten. DATEV kann Sie dabei vollumfassend unterstützen.
Wir bieten Ihren selbstbuchenden bzw. selbstabrechnenden Mandanten (oder denen, die es werden sollen) eine kompetente Beratung, die alle relevanten Geschäftsprozesse rund um die Lohnbuchhaltung und Finanzbuchführung - bei Bedarf auch in Verbindung mit einer IT-Outsourcing Lösung - beinhaltet und eine Verbindung zu Ihnen in die Kanzlei schafft.
Dabei bilden Prozesse die Basis und Software ist das Mittel zum Zweck. Denn die Abläufe von Unternehmen und Kanzlei sind sehr unterschiedlich. Passend dazu braucht es Software- und Schnittstellenlösungen, die die Bedarfe beider Parteien zu einem flüssigen, funktionierenden Gesamtprozess verbinden.
Weitere Informationen zur Beratung für Mandanten
Erfahren Sie mehr darüber, wie DATEV Sie unterstützen kann.
Ihre Vorteile
Häufige Fragen Ihrer Kolleginnen und Kollegen
Wieso soll ich die Software-Beratung an DATEV übergeben?
Sie und Ihre Mandanten sind bei DATEV in besten Händen. Als Genossenschaft ist unser Anspruch, Sie als Kanzlei optimal zu unterstützen. Unsere DATEV-Beraterinnen und Berater für Unternehmen verfügen über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich der Prozessoptimierung mit Hilfe von passender Software-Auswahl. Bei der Beratung für Mandanten achten wir akribisch darauf, nur zielführende Lösungen anzubieten, die eine spürbare Optimierung bewirken - selbst wenn sich nach der Analyse zeigt, dass DATEV nicht die richtige Wahl ist.
Zu welchen Prozessen und Themen wird beraten und welche Mandanten eignen sich?
Die Beratung ist im Wesentlichen für jene Mandanten ausgelegt, die bereits heute schon die Lohn- oder Finanzbuchhaltung mit Drittsoftware selbst abwickeln und auf eine DATEV-Lösung umgestellt werden sollen. Ebenfalls kommen wachsende Mandate, die auf Ihren Wunsch hin die Lohn- oder Finanzbuchhaltung künftig selbst übernehmen sollen, in Frage. Dabei stehen vor allem vor- und nachgelagerte Prozesse im Fokus sowie deren Verbindung via Schnittstellen zum gewünschten Produkt und bei Bedarf ebenfalls eine Nutzung der Software aus der DATEV-Cloud (IT-Outsourcing). Selbstverständlich wird ebenfalls die Kollaboration zwischen Kanzlei und Mandant beleuchtet, um optimale Ergebnisse und echte Effizienz zu gewährleisten.
Das richtige Zusammenspiel aus Kanzlei, Mandant und DATEV ist die Paradedisziplin unserer Beraterinnen und Berater für Mandanten. Sie sorgen dafür, dass alle Bereiche in Unternehmen und Kanzlei optimal aufeinander abgestimmt sind und die Zusammenarbeit spürbar verbessert wird.
Wie viel kostet die vertriebliche Software-Beratung für Mandanten?
Nichts. Die Beratungsgespräche sind für Ihre Mandaten und Sie kostenfrei.
Ich möchte die Finanzbuchführung oder Lohnbuchhaltung für meine Mandanten in der Kanzlei abwickeln. Wo erhalte ich mehr Informationen?
Wenn Sie sich dafür interessieren, die Lohnbuchhaltung oder Finanzbuchführung für Ihre Mandanten in der Kanzlei abzuwickeln, erhalten Sie hier mehr Informationen:
Lassen Sie uns gemeinsam die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten optimieren!
Erfahren Sie mehr darüber, wie DATEV Sie unterstützen kann.