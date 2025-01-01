SOFTWARE-BERATUNG FÜR MANDANTEN

Stärken Sie die Bindung, in dem Sie Optimierungspotenziale aktiv ansprechen und proaktiv Lösungen anbieten. DATEV kann Sie dabei vollumfassend unterstützen.

Wir bieten Ihren selbstbuchenden bzw. selbstabrechnenden Mandanten (oder denen, die es werden sollen) eine kompetente Beratung, die alle relevanten Geschäftsprozesse rund um die Lohnbuchhaltung und Finanzbuchführung - bei Bedarf auch in Verbindung mit einer IT-Outsourcing Lösung - beinhaltet und eine Verbindung zu Ihnen in die Kanzlei schafft.

Dabei bilden Prozesse die Basis und Software ist das Mittel zum Zweck. Denn die Abläufe von Unternehmen und Kanzlei sind sehr unterschiedlich. Passend dazu braucht es Software- und Schnittstellenlösungen, die die Bedarfe beider Parteien zu einem flüssigen, funktionierenden Gesamtprozess verbinden.