Wir unterstützen Ihre Mandanten und entlasten Ihre Kanzlei
Viele Ihrer Mandanten betreiben die Lohn- und Finanzbuchhaltung schon heute oder künftig eigenständig und nutzen dabei unterschiedliche Software-Lösungen. Nicht immer unterstützt die Software die internen Prozesse im Unternehmen optimal und auch in puncto Kollaboration gibt es häufig Optimierungspotenziale, wenn Daten unvollständig oder fehlerhaft ausgetauscht werden.
Unsere DATEV-Berater unterstützen Ihre Mandanten dabei, ihre Geschäftsprozesse bestmöglich zu optimieren, in dem wir gemeinsam passende Software- und Schnittstellen-Lösungen finden - bei Bedarf beleuchten wir auch passende IT-Outsourcing-Lösungen. Wir analysieren die prozessualen und technischen Bedarfe und bringen Sie und Ihre Mandanten zusammen.
Mandanten erwarten kompetente Software-Beratung
Um Optimierungspotenziale zu identifizieren und Mandanten kompetent und datenbasiert zu beraten, bietet DATEV Ihnen verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten:
- Für eine persönliche Unterstützung stehen Ihnen unsere DATEV-Berater für Mandanten zur Verfügung. Unsere Beraterinnen und Berater sind darauf spezialisiert, komplexe Unternehmensprozesse zu analysieren und zu optimieren - darauf können Sie und Ihre Mandanten sich verlassen. Unser Team hat Erfahrung darin, Unternehmen zu unterstützen, die entweder bereits jetzt ihre Lohn- oder Finanzbuchhaltung selbst abwickeln oder dies zukünftig planen.
- Für den selbstständigen Überblick kann Ihnen die DATEV ISWL Mandantenanalyse dabei helfen, eine geschäftsfeldübergreifende Analyse der Prozesse zur Mandatsbearbeitung zu erstellen, die als Basis für die Beratung dienen kann. Details für einen sinnvollen Einsatz können Sie gerne mit Ihrem oder Ihrer Kundenverantwortlichen besprechen.
Ihre nächsten Schritte
Anmelde-Formular ausfüllen
Füllen Sie unser Kontaktformular aus und geben Sie die Daten zum gewünschten Mandanten an. Sie und Ihr Mandant erhalten eine Bestätigung per E-Mail als Information.
Ablauf nach Ihren Wünschen
Sie entscheiden, ob Preise genannt werden dürfen und ob Sie an der Beratung teilnehmen oder diese ganz an uns auslagern möchten. Vor der Beratung fragen wir dies bei Ihnen ab.
Fachkundige Beratung für Ihre Mandanten
Unser erfahrenes Vertriebsteam setzt sich innerhalb weniger Tage mit Ihrem Mandanten in Verbindung und führt eine umfassende Prozess- und Software-Beratung durch.
Reibungslose Abläufe - für Ihre Mandanten und für Sie
Nach der Beratung profitiert Ihr Mandant von optimierten vor- und nachgelagerten Prozessen – und die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei wird einfacher und effizienter.
Anlage Mandantengenutzte Beraternummer
Was Sie im Vorfeld beachten sollten
Für einen reibungslosen Beratungs- und Software-Beschaffungsprozess Ihrer Mandanten ist eine Mandantengenutzte Beraternummer erforderlich. Wenn diese bereits angelegt ist, geben Sie sie einfach im Formular an.
Existiert noch keine, legen Sie diese in Ihren Serviceanwendungen (online) unter "Beraternummern verwalten" an. Das zugehörige Hilfe-Dokument finden Sie hier.
Mit DATEV profitieren alle
Vorteile für Sie
- Endlich sauberer und schneller Datenaustausch - bspw. für den Jahresabschluss
- Effizientere Prozesse durch einheitliche DATEV-Systembasis
- Stärkere Bindung zu Ihren Mandantinnen und Mandanten
- Professionelle Unterstützung durch DATEV-Experten
- Schaffung von betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten
Vorteile für Ihre Mandanten
- Zeit- und Ressourcen sparen durch leistungsstarke DATEV-Software
- Optimale Verknüpfung von Systemen und Prozessen
- Verbesserte (Daten-)Kommunikation zu Ihrer Kanzlei
- Datenbasierte Unternehmessteuerung durch detaillierte Auswertungen
- DATEV als zuverlässiger Partner
Das sagen Ihre Kollegen
Von dem Beratungsangebot bin ich absolut überzeugt: Mit DATEV als Partner können wir darauf vertrauen, dass wir als Kanzlei mitgedacht werden. Dank der professionellen Beratung konnten wir die optimale Software-Lösung für unsere Mandanten implementieren - mit dem Vorteil, dass Prozesse und Systeme zwischen Kanzlei und Mandant miteinander harmonieren.
Eugen Müller
neo Kanzlei Fürth
Häufige Fragen
Was muss ich als Kanzlei im Vorfeld beachten?
Bitte überlegen Sie sich, ob im Rahmen der Beratung auch Preise zu einzelnen Anwendungen genannt werden dürfen. Vor der Beratung fragen wir dies bei Ihnen ab.
Zudem empfehlen wir, dass eine Mandantengenutzte Beraternummer für Ihren Mandanten entweder bereits existiert oder im Vorfeld angelegt wird.
- Existiert für das gewünschte Beratungsmandat bereits eine Beraternummer, geben sie diese einfach im Formular an.
- Existiert noch keine, können Sie diese über Ihre DATEV Service-Anwendungen (online) | Beraternummern verwalten anlegen. Das zugehörige Hilfe-Dokument finden Sie hier.
In diesem Zuge sollten Sie auch über das zukünftige Betreuungsverhältnis entscheiden. Mehr Informationen zum Thema Betreuungsverhältnis erhalten Sie hier.
Spätestens nach dem Erstgespräch sollten Sie die Mandantengenutzte Beraternummer anlegen und sich für ein Betreuungsverhältnis entschieden haben.
Wie genau läuft die Beratung ab?
Nachdem Sie die Daten zum gewünschten Beratungsmandanten übergeben haben, erhalten Sie und Ihr Mandant eine Bestätigung per E-Mail zur Information. Anschließend wird Ihr Mandant innerhalb weniger Tage von unserem Vertriebsteam kontaktiert. Vorher fragen wir bei Ihnen ab, ob Preise genannt werden dürfen.
Im Vorgespräch klären unsere Beraterinnen und Berater gemeinsam mit dem Unternehmen, welche Bedarfe beleuchtet werden sollen, wie die Ausgangssituation aussieht und welches Ziel verfolgt wird. Je nach Bedarf und Komplexität wird ein Termin zur Präsentation der gewünschten Software vereinbart - entweder online oder vor Ort. Auf Wunsch können Sie als Kanzlei am Präsentationstermin teilnehmen.
Die Beratung setzt sich aus den Bausteinen Unternehmensstrukturen und -prozesse, Produkt- und Schnittstelleneinsatz sowie ggf. Branchenbesonderheiten und Projektplanung zur Implementierung zusammen.
Wie viel kostet die vertriebliche Software-Beratung für Mandanten?
- Mandate mit Dritt-Software im Bereich Lohn und FiBu: Unternehmen, die bereits heute schon mit einer Dritt-Software selbst buchen und/oder abrechnen und von welchen Sie sich wünschen, dass diese mit DATEV-Software ausgestattet werden
- Mandate im Wachstum: Unternehmen, die die Lohnbuchhaltung und/oder Finanzbuchführung künftig auf Ihren Wunsch hin selbst mit DATEV-Software übernehmen sollen
Was passiert nach der Beratung?
Nach der Beratung wird ein individuelles Angebot für Ihre Mandantin oder Ihren Mandanten erstellt. Fällt die Entscheidung auf eine DATEV Software-Lösung, erfolgt im nächsten Schritt die Einführung und der Start inkl. individuellem Implementierungsplan.
Selbstverständlich steht DATEV Ihren Mandanten bei Themen wie Einrichtung, Schulung und Datenübernahme zur Seite. DATEV betreut Ihre Mandanten bei der Einführung bis zum Start vollumfänglich und zuverlässig.
Auch nach dem Start unterstützt DATEV bei der Nutzung der Software mit einer Vielzahl von Hilfemedien, wie beispielsweise Schulungen, Lernvideos, dem umfangreichen DATEV Hilfe-Center, Fachliteratur und vielem mehr.
Sie und Ihre Mandanten in besten Händen
Mit der vertrieblichen Software-Beratung profitieren Sie und Ihre Mandanten von langjähriger, fachkundiger Expertise. Für eine unverbindliche und kostenfreie Beratung füllen Sie das Formular aus.