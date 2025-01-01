Viele Ihrer Mandanten betreiben die Lohn- und Finanzbuchhaltung schon heute oder künftig eigenständig und nutzen dabei unterschiedliche Software-Lösungen. Nicht immer unterstützt die Software die internen Prozesse im Unternehmen optimal und auch in puncto Kollaboration gibt es häufig Optimierungspotenziale, wenn Daten unvollständig oder fehlerhaft ausgetauscht werden.

Unsere DATEV-Berater unterstützen Ihre Mandanten dabei, ihre Geschäftsprozesse bestmöglich zu optimieren, in dem wir gemeinsam passende Software- und Schnittstellen-Lösungen finden - bei Bedarf beleuchten wir auch passende IT-Outsourcing-Lösungen. Wir analysieren die prozessualen und technischen Bedarfe und bringen Sie und Ihre Mandanten zusammen.