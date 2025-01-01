Zunächst benötigt Ihr Mandant eine mandantengenutzte Beraternummer.

Diese können Sie direkt bei der Software-Bestellung im DATEV-Shop oder

jederzeit im DATEV-Arbeitsplatz unter Serviceanwendungen | Beraternummern verwalten anlegen.

Achten Sie bitte stets auf vollständige und korrekte Adress- und

Telekommunikationsdaten Ihres Mandanten. Unter den Kontaktdaten finden

Sie Informationen zur Aktualisierung der beraternummernbezogenen Daten. Über die Service-Anwendungen online können Sie oder Ihr Mandant unter Meine Personendaten verwalten oder Personendaten verwalten die

personenbezogenen Daten online prüfen und bei Bedarf ändern oder ergänzen.