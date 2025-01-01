Was ist das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft?
Sie delegieren die Bestellung und Abrechnung an Ihren Mandanten - im Rahmen einer direkten Vertragsbeziehung zwischen Ihrem Mandanten und DATEV. Mitgliedsgebundenes Mandantengeschäft bedeutet, dass DATEV auf Wunsch des Mitglieds und mit dessen schriftlicher Zustimmung eine Geschäftsbeziehung mit dem Mandanten eingeht. Allein das Mitglied entscheidet, für welche Produkte und Lösungen die Zustimmung gilt. Die Produkte und Leistungen der DATEV werden direkt an den Mandanten berechnet.
Mit dem mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft entlasten wir Sie hinsichtlich des Haftungsrisikos, des Aufwands für die Rechnungserstellung in der Kanzlei und der Vorfinanzierung der DATEV-Rechnung.
Bevor DATEV mit Ihrem Mandanten eine direkte Geschäftsbeziehung eingehen kann, bedarf es der expliziten Zustimmung des Mitglieds im Einzelfall. Hierfür steht dem Mitglied ein Formular zur Verfügung:
Welche Voraussetzungen, Leistungen und Informationen für Mandanten gibt es zum mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft?
Voraussetzungen
- Für Ihren Mandanten benötigen Sie eine mandantengenutzte Beraternummer.
Leistungen
- Ihre Zustimmung umfasst die Betreuung und die Information zu den Produkten und Leistungen durch den DATEV-Vertrieb innerhalb der von Ihnen erteilten Freigabe. Ihr Mandant kann zudem die Angebote der Weiterbildung (z. B. Seminare) sowie den Service und die Beratungsleistungen der DATEV in Anspruch nehmen.
Informationen für Mandanten
Ihr Mandant erhält zu Beginn der Geschäftsbeziehung unseren Begrüßungsbrief. Darin sind enthalten:
- Kontaktdaten
- Übersicht über vorhandene Verträge (falls vorhanden)
- Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung
- Hinweise zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen
- Formular SEPA-Lastschriftmandat
- Informationen zu Bestellung und Preisen
Was ist der Leistungsverbund?
Sie haben sich zum Einsatz einer DATEV-Lösung bei Ihrem Mandanten entschlossen? Bieten Sie Ihrem Mandanten einen besonderen Service: Übernehmen Sie die Abwicklung für den Einsatz von Produkten und Leistungen der DATEV für ihn - von der Bestellung bis zur DATEV-Rechnung.
Wahlweise können Sie sich auch für den Leistungsverbund mit einer Mandantenbetreuungsvereinbarung entscheiden (LV mit MBV).
Was bedeutet Leistungsverbund mit Mandantenbetreuungsvereinbarung?
Falls Sie sich von DATEV mehr Unterstützung bei der Information Ihrer Mandanten zu den Lösungen für Unternehmen wünschen: Durch den Abschluss einer Mandantenbetreuungsvereinbarung delegieren Sie die werbliche und vertriebliche Kommunikation rund um das DATEV-Produkt- sowie das Dienstleistungsangebot an uns. Die Kontaktaufnahme erfolgt telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder bedarfsbezogen persönlich vor Ort. Bitte beachten Sie, dass ein fester persönlicher Ansprechpartner nicht Teil der Mandantenbetreuungsvereinbarung ist.
Was ist Inhalt der Mandantenbetreuungsvereinbarung?
Die werbliche und vertriebliche Kommunikation umfasst insbesondere die Kontaktaufnahme mit Ihrem Mandanten, um
- Informationsbedarfe abzufragen,
- über DATEV-Produkte und -Dienstleistungen zu informieren,
- Preise für DATEV-Produkte und -Dienstleistungen zu nennen,
- zu Veranstaltungen einzuladen,
- Befragungen zur Zufriedenheit und Nutzung des DATEV Angebotes durchzuführen.
Wo finde ich Formulare zur Vereinbarung zur Mandantenbetreuung?
