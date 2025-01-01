Sie delegieren die Bestellung und Abrechnung an Ihren Mandanten - im Rahmen einer direkten Vertragsbeziehung zwischen Ihrem Mandanten und DATEV. Mitgliedsgebundenes Mandantengeschäft bedeutet, dass DATEV auf Wunsch des Mitglieds und mit dessen schriftlicher Zustimmung eine Geschäftsbeziehung mit dem Mandanten eingeht. Allein das Mitglied entscheidet, für welche Produkte und Lösungen die Zustimmung gilt. Die Produkte und Leistungen der DATEV werden direkt an den Mandanten berechnet.

Mit dem mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft entlasten wir Sie hinsichtlich des Haftungsrisikos, des Aufwands für die Rechnungserstellung in der Kanzlei und der Vorfinanzierung der DATEV-Rechnung.

Bevor DATEV mit Ihrem Mandanten eine direkte Geschäftsbeziehung eingehen kann, bedarf es der expliziten Zustimmung des Mitglieds im Einzelfall. Hierfür steht dem Mitglied ein Formular zur Verfügung:

Online-Formular: Erklärung zum mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft

Damit Sie das Online-Formular einsetzen können, benötigen Sie eine DATEV SmartCard/DATEV mIDentity oder DATEV SmartLogin. Zum Formular