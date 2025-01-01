Digitale Datenanalysen ermöglichen eine umfassende Auswertung aller Transaktionen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, Risiken, Fehler und Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen. Damit erhöhen sie die Prüfungssicherheit und sorgen für eine fundierte Grundlage für Ihre Prüfungsstrategie.

DATEV unterstützt Sie dabei, die digitale Datenanalyse in Ihrer Kanzlei und im Prüfungsprozess wirksam zu integrieren.

Digitale Datenanalysen selbst durchführen

DATEV Datenprüfung unterstützt Sie mit vordefinierten Prüfungsschritten, etwa beim Journal Entry Testing, und ermöglicht eine flexible Analyse importierter Daten nach Ihren individuellen Anforderungen. KI-gestützte Analysen bieten eine höhere Prüfungssicherheit und mehr Effizienz in der Abschlussprüfung. Ein klar strukturierter Workflow und eine intuitive Benutzerführung sorgen für eine komfortable Handhabung.

Sie können Daten aus verschiedenen Formaten und Quellsystemen importieren und auswerten. Die Ergebnisse werden übersichtlich in Tabellenform und/oder als Grafik dargestellt, sodass Auffälligkeiten sofort erkennbar sind. Für eine detaillierte Analyse haben Sie jederzeit Zugriff auf die zugrundeliegenden Einzeldatensätze. Die Resultate lassen sich nahtlos in Ihre Prüfungsakte übernehmen.

Für jeden Bedarf bieten wir die passende Schulung und Beratung an.

Digitale Datenanalysen sicher auslagern

Journal Entry Testing (JET), der prüferische Blick auf auf die unterjährige Buchführung, sollte bei keiner Abschlussprüfung fehlen. Am effizientesten gelingt das mithilfe digitaler Datenanalysen. Ihnen fehlen Kapazitäten oder Sie fragen sich, ob sich der Aufwand lohnt? Dann ist der DATEV JET-Service genau das Richtige für Sie. Ohne großen finanziellen und personellen Einsatz steigen Sie direkt in die Welt der digitalen Datenanalyse ein

Anwender von DATEV Datenprüfung können sich professionell entlasten und dadurch Ressourcen sparen. Mit dem Import-Service übernimmt DATEV den Datenimport, die Datenaufbereitung und die Validierung aus verschiedenen Haupt- und Vorsystemen in DATEV Datenprüfung.

Für den Einsatz der digitalen Datenanalyse im Prüfungsprozess benötigen Sie kein spezielles Vorwissen: Nutzen Sie einfach unser Dienstleistungsangebot direkt vor Ort. Einer unserer Spezialisten begleitet Sie gerne durch den gesamten Analyse-Prozess. Von den Vorsystemen über das betriebliche Rechnungswesen bis zur Abschlussprüfung – wir führen die Datenanalysen genau nach Ihren Anforderungen durch.

Sie haben Sie spezielle Anforderungen zu spezifischen Datenanalysen? Dann nutzten Sie unser individuelles Dienstleistungsangebot. Wir unterstützen Sie gerne direkt vor Ort, bedarfsgerecht und mit dem passenden Know-how für Ihre Prüfungsanforderungen