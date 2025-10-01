Art.-Nr. 77610 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - aus Sicht des Prüfungsleiters

In diesem Lernvideo zeigen wir Ihnen den Prüfungsprozess mit DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation aus Sicht des Prüfungsleiters.
  • Praxisnaher Überblick über alle Phasen des Prüfungsprozesses
  • Effiziente Anlage von Risiken, Prüfungshandlungen sowie Tipps durch Prüfungsdurchführung
  • Analyse der Risiken sowie Controlling des Prüfungsprozesses
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 10/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Das Lernvideo vermittelt, wie Sie als Prüfungsleiter den Prüfungsprozess erfolgreich steuern: von den vorbereitenden Maßnahmen über den Einstieg in die Online-Welt und das optimale Zusammenspiel von On-Premise und Online-Lösungen bis hin zum Prüfungsabschluss. So gewinnen Sie Sicherheit im Umgang mit der DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation und können Ihre Prüfung effizient, transparent und zukunftsorientiert gestalten.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Vorbereitung und digitale Prüfungsumgebung

    • Voraussetzungen 

    • Auftragsanlage 

    • Zentraldokument 

  • Risikobearbeitung und Prüfungsplanung 

    • Einstieg in die Online-Welt 

    • Zusammenspiel von On-Premise und Online-Welt 

  • Durchführung und Abschluss 

    • Bewertung und Reaktion 

    • Prüfungsabschluss und Ablage

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Karenina Lebherz

Karenina Lebherz

Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

