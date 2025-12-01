Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.

In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Sie lernen, wie Sie als Prüfungsleiter den Prüfungsprozess erfolgreich steuern: von den vorbereitenden Maßnahmen über den Einstieg in die Online-Welt sowie das optimale Zusammenspiel von On-Premise und Online-Lösungen bis hin zum Prüfungsabschluss. Im Rahmen der Prüfungsdurchführung erhalten Sie nützliche Tipps für die Dokumentation der Prüfungshandlungen. So gewinnen Sie Sicherheit im Umgang mit der DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation und können Ihre Prüfung effizient, transparent und zukunftsorientiert gestalten.

Entdecken Sie in diesem Seminar die neuen Möglichkeiten von DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation. Profitieren Sie von praxisnahen Informationen, um Ihre Prüfungen optimal vorzubereiten und erfolgreich umzusetzen.