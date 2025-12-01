Art.-Nr. 77826 |
DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - die neue Art zu prüfen

Welche Neuerungen DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation bietet und wie Sie sich optimal auf die Prüfung vorbereiten
  • Praxisnaher Überblick über alle Phasen des Prüfungsprozesses
  • Effiziente Anlage von Risiken, Prüfungsplanung mit Prüfungshandlungen sowie Tipps zur Prüfungsdurchführung
  • Analyse der Risiken sowie Controlling des Prüfungsprozesses
Einmalig
133,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.

In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Sie lernen, wie Sie als Prüfungsleiter den Prüfungsprozess erfolgreich steuern: von den vorbereitenden Maßnahmen über den Einstieg in die Online-Welt sowie das optimale Zusammenspiel von On-Premise und Online-Lösungen bis hin zum Prüfungsabschluss. Im Rahmen der Prüfungsdurchführung erhalten Sie nützliche Tipps für die Dokumentation der Prüfungshandlungen. So gewinnen Sie Sicherheit im Umgang mit der DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation und können Ihre Prüfung effizient, transparent und zukunftsorientiert gestalten.

Entdecken Sie in diesem Seminar die neuen Möglichkeiten von DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation. Profitieren Sie von praxisnahen Informationen, um Ihre Prüfungen optimal vorzubereiten und erfolgreich umzusetzen.

Themen

  • Vorbereitung und digitale Prüfungsumgebung

    • Voraussetzungen

    • Auftragsanlage

    • Zentraldokument

  • Risikobearbeitung und Prüfungsplanung

    • Start in die Online-Welt

    • Zusammenspiel von On-Premise und Online-Welt

  • Durchführung und Abschluss

    • Bewertung und Reaktion

    • Prüfungsabschluss und Ablage

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte
  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Abschlussprüfung comfort

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Mathias Lutz

Mathias Lutz

Wirtschaftsinformatiker, Mitarbeiter der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mo, 01.12.25 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 13.01.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 10.02.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

