DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - die neue Art zu prüfen
- Effiziente Prüfungsdurchführung
- Fachliche Aufbereitung der Risiken nach ISA [DE]/IDW KMU
- Praxisnaher Überblick über alle Phasen des Prüfungsprozesses
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Entdecken Sie mit unserem Lernvideopaket die neuen Möglichkeiten der DATEV-Lösung zur Prüfungsdokumentation. Lernen Sie, die digitale Prüfungsumgebung zu nutzen, Risiken effizient zu bewerten und Ihre Prüfungen zukunftsorientiert zu gestalten.
Profitieren Sie von praxisnahen Informationen, um Ihre Prüfungen optimal vorzubereiten und erfolgreich umzusetzen.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
Modul 1: DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - aus Sicht des Prüfungsleiters
-
Vorbereitung und digitale Prüfungsumgebung
-
Voraussetzungen
-
Auftragsanlage
-
Zentraldokument
-
-
Risikobearbeitung und Prüfungsplanung
-
Einstieg in die Online-Welt
-
Zusammenspiel von On-Premise und Online-Welt
-
-
Durchführung und Abschluss
-
Bewertung und Reaktion
-
Prüfungsabschluss und Ablage
-
Modul 2: DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - aus Sicht des Prüfungsassistenten
-
Vorbereitung und digitale Prüfungsumgebung
-
Voraussetzungen
-
Neuanlage und Nutzung Zentraldokument
-
Einstieg in die Online-Welt
-
-
Effiziente Prüfungsdurchführung
-
Überblick über die erfassten Risiken
-
Flexibler und schneller Wechsel zwischen Prüfungshandlungen
-
-
Durchführung und Abschluss
-
Status festlegen und Fortschritt dokumentieren
-
Gesamtüberblick über alle Prüfungsschritte und Ergebnisse
-
Modul 3: DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - der richtige Umgang mit Risiken
-
Fachliche Aufbereitung der Risiken nach ISA [DE]/IDW KMU Welche Risikoarten gibt es?
-
Vorschläge, wie diese im Programm angelegt werden
-
Tipps für den Umgang mit Risiken in der Prüfung
-
Controlling und Steuerung der Prüfungsdurchführung
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Abschlussprüfung comfort, DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Karenina Lebherz
Mitarbeiterin der DATEV eG
Klaus Küfner
Steuerberater, Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.