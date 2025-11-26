Art.-Nr. 70064 |
Fachtage Wirtschaftsprüfung

Fachthemen, KI in der Prüfung und DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation – kompakt aufbereitet für Wirtschaftsprüfer und Prüfungsassistenten.
  • Aktuelle Entwicklungen rund um die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  • Künstliche Intelligenz in der Abschlussprüfung
  • Interne Qualitätssicherung in der Abschlussprüfung
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Präsenzseminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 2 Tage

Inhalte

Beschreibung

Die Seminartermine ab Herbst 2026 stehen bereits zur Buchung für Sie bereit. Die inhaltliche Planung befindet sich derzeit in Vorbereitung. Nähere Informationen zu den Themen folgen voraussichtlich im Juni 2026.

In unserem Seminar erhalten Wirtschaftsprüfer und Prüfungsassistenten praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und technische Neuerungen. Im Fokus stehen die Planung und Durchführung der Prüfung in DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation, KI-gestützte Abschlussprüfungen sowie der praxisorientierte Austausch mit anderen Mitgliedern und Experten. Wir geben Ihnen einen Einblick in den aktuellen Stand der Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Verbindung mit dem VSME-Standard.

Themen

  • Aktuelle Entwicklungen rund um die CSRD

  • Künstliche Intelligenz in der Abschlussprüfung

  • Bearbeitung des Musterfalls

    • Import von Summen- und Saldenlisten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen: effiziente Datenintegration in der Praxis

    • GDPdU-Import in DATEV Datenprüfung: Aufbereitung für DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

    • DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation: von der Planung bis zur Durchführung

    • Blitzlicht:

    • DATEV Upload mobil für die Abschlussprüfung

    • DATEV Mittelstandsindex

  • Blick in die Entwicklung

    • Die neue Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation: geplante Umsetzungen im Jahr 2026

    • Ausblick: Anbindung myDATEV Kanzlei in die Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation

    • Interne Qualitätssicherung in der Abschlussprüfung

  • Austausch mit Berufskolleginnen und -kollegen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

  • Anwenderinnen und Anwender DATEV Abschlussprüfung comfort/DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Mathias Lutz

Mathias Lutz

Wirtschaftsinformatiker, Mitarbeiter der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Klaus Küfner

Klaus Küfner

Steuerberater, Mitarbeiter der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Alexander Neu

Alexander Neu

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Geschäftsführer IT AUDIT GmbH, Vertreter des IDW

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
50933 Köln Melatengürtel 15
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
60439 Frankfurt Lurgiallee 2
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Do, 04.12.25 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
10249 Berlin Landsberger Allee 26-32
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 10.12.25 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
30163 Hannover Podbielskistr. 21-23
Di, 06.10.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 07.10.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
81735 München Karl-Marx-Ring 87
Di, 13.10.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 14.10.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
22113 Hamburg Wöhlerstraße 2
Di, 27.10.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 28.10.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
60486 Frankfurt Leonardo-da-Vinci-Allee 2
Mi, 11.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Do, 12.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
50667 Köln Kurt-Hackenberg-Platz 1
Di, 17.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 18.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
13585 Berlin Brauereihof 6
Di, 24.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 25.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

