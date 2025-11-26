Fachtage Wirtschaftsprüfung

Die Seminartermine ab Herbst 2026 stehen bereits zur Buchung für Sie bereit. Die inhaltliche Planung befindet sich derzeit in Vorbereitung. Nähere Informationen zu den Themen folgen voraussichtlich im Juni 2026.

In unserem Seminar erhalten Wirtschaftsprüfer und Prüfungsassistenten praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und technische Neuerungen. Im Fokus stehen die Planung und Durchführung der Prüfung in DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation, KI-gestützte Abschlussprüfungen sowie der praxisorientierte Austausch mit anderen Mitgliedern und Experten. Wir geben Ihnen einen Einblick in den aktuellen Stand der Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Verbindung mit dem VSME-Standard.