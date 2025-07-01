Mit der Einführung der ISA [DE]/IDW KMU Standards haben Risikodarstellung und Bewertung deutlich mehr an Bedeutung gewonnen. Das Lernvideo zeigt auf, welche Risikoarten es gibt und wie diese effizient mit der DATEV-Lösung angelegt werden.

Darüber hinaus werden die fachlichen Anforderungen an die Risiken im Rahmen einer Prüfung dargestellt und Vorschläge für die Umsetzung im Programm aufgezeigt.

Fragestellung wie “Kein Risiko – keine Prüfungshandlung?” oder “Wie viele Risiken sind in einer Prüfung aus dem Blickpunkt Wirtschaftlichkeit und Effizienz möglich?” werden besprochen.

Neben Tipps für die tägliche Arbeit werden auch die Controlling-Möglichkeiten während und nach der Prüfung aufgezeigt.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.