DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - der richtige Umgang mit Risiken

Nützliche Tipps für die Abschlussprüfung zum Umgang mit Risiken und zur effektiven Durchführung des Controllings während der Prüfung.
  • Welche Risikoarten gibt es?
  • Wirtschaftlichkeit/Effizienz bei der Prüfungsdurchführung
  • Risiken bei der Prüfungshandlung
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 07/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Mit der Einführung der ISA [DE]/IDW KMU Standards haben Risikodarstellung und Bewertung deutlich mehr an Bedeutung gewonnen. Das Lernvideo zeigt auf, welche Risikoarten es gibt und wie diese effizient mit der DATEV-Lösung angelegt werden.

Darüber hinaus werden die fachlichen Anforderungen an die Risiken im Rahmen einer Prüfung dargestellt und Vorschläge für die Umsetzung im Programm aufgezeigt.

Fragestellung wie “Kein Risiko – keine Prüfungshandlung?” oder “Wie viele Risiken sind in einer Prüfung aus dem Blickpunkt Wirtschaftlichkeit und Effizienz möglich?” werden besprochen.

Neben Tipps für die tägliche Arbeit werden auch die Controlling-Möglichkeiten während und nach der Prüfung aufgezeigt.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen
  • Welche Risikoarten gibt es?
  • Vorschläge, wie diese im Programm DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation angelegt werden
  • Tipps für den Umgang mit Risiken in der Prüfung
  • Controlling und Steuerung der Prüfungsdurchführung
  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Portraitbild der referierenden Person Klaus Küfner

Klaus Küfner

Steuerberater, Mitarbeiter der DATEV eG

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

