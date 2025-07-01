DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation - aus Sicht des Prüfungsassistenten
- Praxisnaher Überblick über alle Phasen des Prüfungsprozesses
- Gezielte Hinweise für Prüfungsassistenten, wie die Prüfungsdokumentation stattfinden kann
- Kurzes und zielgruppenorientiertes Lernvideo für Prüfungsassistenten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Das Lernvideo vermittelt, wie Sie als Prüfungsassistent den digitalen Prüfungsprozess sicher und effizient begleiten. Sie lernen, wie Sie das Zentraldokument nutzen, flexibel zwischen Prüfungshandlungen wechseln und mithilfe moderner Tools den gesamten Prüfungsprozess unterstützen.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Vorbereitung und digitale Prüfungsumgebung
-
Voraussetzungen
-
Neuanlage und Nutzung des Zentraldokuments
-
Einstieg in die Online-Welt
-
-
Effiziente Prüfungsdurchführung
-
Überblick über die erfassten Risiken
-
Flexibler und schneller Wechsel zwischen Prüfungshandlungen
-
-
Durchführung und Abschluss
-
Status festlegen und Fortschritt dokumentieren
-
Gesamtüberblick über alle Prüfungsschritte und Ergebnisse
-
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Karenina Lebherz
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.