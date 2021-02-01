Art.-Nr. 31408 | DATEV-Publikation

Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis 02/2021

In dieser Ausgabe geht es um die Prüfung von Online-Handel und die damit verbundenen Besonderheiten.

Kostenfreier Download

  • Im Fokus: Geschäftsmodell Online-Handel

  • Erfahrungsbericht Prüfung von Online-Handel

  • Wie die digitale Datenanalyse Sie bei der Prüfung der Umsatzerlöse und Retouren unterstützen kann

  • Interview: Unterstützung bei der IT-Prüfung

  • Software und Unterstützungsangebote

  • Informationen und Neuheiten

