Art.-Nr. 31408 | DATEV-Publikation
Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis 02/2021
In dieser Ausgabe geht es um die Prüfung von Online-Handel und die damit verbundenen Besonderheiten.
Inhalt
Beschreibung
In dieser Ausgabe geht es um die Prüfung von Online-Handel und die damit verbundenen Besonderheiten.
Leistungen
Im Fokus: Geschäftsmodell Online-Handel
Erfahrungsbericht Prüfung von Online-Handel
Wie die digitale Datenanalyse Sie bei der Prüfung der Umsatzerlöse und Retouren unterstützen kann
Interview: Unterstützung bei der IT-Prüfung
Software und Unterstützungsangebote
Informationen und Neuheiten
Preise
