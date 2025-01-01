Art.-Nr. 71853 | Ganztagsberatung vor Ort

IT-Prüfung

DATEV Management Beratung unterstützt Sie bei der Durchführung von IT-Prüfungen gem. ISA 315, IDW PS 330, IDW PS 880 und IDW PS 951.
  • Fach- und Branchenwissen von unseren ISACA bzw. IDW zertifizierten Prüfern (CISA, IT-Auditor IDW)
  • Umfassendes Anwendungs-Know-how zur Bewertung komplexer IT-Infrastrukturen und ERP-Lösungen
  • Mandatsschutz durch Unabhängigkeit und Vertraulichkeit
Das HGB und die AO verpflichten jeden Buchungspflichtigen, seine Bücher ordnungsgemäß und entsprechend den Vorgaben der IDW-Rechnungslegungsstandards, der GoB und der GoBD zu führen. Das IT-gestützte Rechnungslegungssystem des Mandanten ist daraufhin zu beurteilen, ob es den gesetzlichen Anforderungen und insbesondere den im IDW RS FAIT 1 dargestellten Ordnungsmäßigkeits- und Sicherheitsanforderungen entspricht.

Unsere Experten agieren als Erfüllungsgehilfen und unterstützen Sie bei der Durchführung der Prüfungen und Trainings in Ihrer Kanzlei.

Themen

  • Ist-Analyse der IT-Umgebung, IT-Infrastruktur, Anwendungen und Datenverarbeitungsprozesse Ihres Mandanten

  • IT-Prüfung nach IDW PS 330, IDW PS 9.330.1, IDW RS FAIT 1 sowie den Vorgaben des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI)

  • Datenprüfung zur Verifizierung des Berechtigungskonzepts oder der richtigen Implementierung einer komplexen Anwendung

  • Bewertung der Maßnahmen und umfassende Prüfungsdokumentation

  • Erkannte Schwachstellen werden Ihnen und Ihrem Mandanten kommuniziert und Empfehlungen zur Behebung gegeben

Darüber hinaus unterstützen wir Wirtschaftsprüfer bei der Durchführung folgender Prüfungen:

  • IT-Prüfung außerhalb der Abschlussprüfung (IT-Verfahrensprüfung) nach IDW PS 860

  • IT-Prüfung nach IDW PS 951 / ISAE 3402

  • Softwareprüfung nach IDW PS 880 und IDW PS 850

Gerne können Sie uns begleiten. Wir zeigen Ihnen, wie IT-Prüfungen nach den geltenden Richtlinien des Instituts der deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW) effizient geplant und durchgeführt werden.

Preise

