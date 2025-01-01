IT-Prüfung
- Fach- und Branchenwissen von unseren ISACA bzw. IDW zertifizierten Prüfern (CISA, IT-Auditor IDW)
- Umfassendes Anwendungs-Know-how zur Bewertung komplexer IT-Infrastrukturen und ERP-Lösungen
- Mandatsschutz durch Unabhängigkeit und Vertraulichkeit
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Das HGB und die AO verpflichten jeden Buchungspflichtigen, seine Bücher ordnungsgemäß und entsprechend den Vorgaben der IDW-Rechnungslegungsstandards, der GoB und der GoBD zu führen. Das IT-gestützte Rechnungslegungssystem des Mandanten ist daraufhin zu beurteilen, ob es den gesetzlichen Anforderungen und insbesondere den im IDW RS FAIT 1 dargestellten Ordnungsmäßigkeits- und Sicherheitsanforderungen entspricht.
Unsere Experten agieren als Erfüllungsgehilfen und unterstützen Sie bei der Durchführung der Prüfungen und Trainings in Ihrer Kanzlei.
Themen
-
Ist-Analyse der IT-Umgebung, IT-Infrastruktur, Anwendungen und Datenverarbeitungsprozesse Ihres Mandanten
-
IT-Prüfung nach IDW PS 330, IDW PS 9.330.1, IDW RS FAIT 1 sowie den Vorgaben des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI)
-
Datenprüfung zur Verifizierung des Berechtigungskonzepts oder der richtigen Implementierung einer komplexen Anwendung
-
Bewertung der Maßnahmen und umfassende Prüfungsdokumentation
-
Erkannte Schwachstellen werden Ihnen und Ihrem Mandanten kommuniziert und Empfehlungen zur Behebung gegeben
Darüber hinaus unterstützen wir Wirtschaftsprüfer bei der Durchführung folgender Prüfungen:
-
IT-Prüfung außerhalb der Abschlussprüfung (IT-Verfahrensprüfung) nach IDW PS 860
-
IT-Prüfung nach IDW PS 951 / ISAE 3402
-
Softwareprüfung nach IDW PS 880 und IDW PS 850
Gerne können Sie uns begleiten. Wir zeigen Ihnen, wie IT-Prüfungen nach den geltenden Richtlinien des Instituts der deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW) effizient geplant und durchgeführt werden.