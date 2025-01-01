IT-Prüfung

Das HGB und die AO verpflichten jeden Buchungspflichtigen, seine Bücher ordnungsgemäß und entsprechend den Vorgaben der IDW-Rechnungslegungsstandards, der GoB und der GoBD zu führen. Das IT-gestützte Rechnungslegungssystem des Mandanten ist daraufhin zu beurteilen, ob es den gesetzlichen Anforderungen und insbesondere den im IDW RS FAIT 1 dargestellten Ordnungsmäßigkeits- und Sicherheitsanforderungen entspricht.

Unsere Experten agieren als Erfüllungsgehilfen und unterstützen Sie bei der Durchführung der Prüfungen und Trainings in Ihrer Kanzlei.