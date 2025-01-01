Art.-Nr. 79180 |
Kurzberatung online
Art.-Nr. 71935 |
Ganztagsberatung vor Ort
Art.-Nr. 71878 |
Ganztagsberatung vor Ort

DATEV-Dienstleistung Abschlussprüfung: temporäre fachliche Begleitung

Holen Sie sich Unterstützung bei der Vorbereitung auf den Peer-Review und der externen Qualitätskontrolle sowie bei der internen Nachschau.
  • Entlastung der Kanzlei
  • Aufdecken und Abstellen von Schwachstellen in den Bereichen Praxisorganisation, Auftragsabwicklung und Nachschau, die Auswirkungen auf die externe Qualitätskontrolle haben
  • Unterstützung bei der internen Nachschau mit Dokumentation in dem Zusatzmodul Abschlussprüfung Interne Qualitätssicherung
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der Vorbereitung auf eine externe Qualitätskontrolle für den verantwortlichen Wirtschaftsprüfer und Unterstützung bei der internen Nachschau.

Fehlt die Zeit oder benötigen Sie Unterstützung bei der Vorbereitung auf eine anstehende externe Qualitätskontrolle oder bei der internen Nachschau?

Unsere fachkundigen Berater unterstützen mit ihrem Wissen und geben wertvolle Tipps, um die Qualität Ihrer Abschlussprüfung zu erhöhen und zeitgleich die gesetzlichen und berufsständischen Anforderungen zu erfüllen.

In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Schwerpunkte der Beauftragung fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab.

Inhalte

Mögliche Beratungsthemen

  • Unterstützung bei der internen Nachschau
  • Unterstützung bei der Vorbereitung auf eine anstehende externe Qualitätskontrolle
Details

Teilnehmerkreis
Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer/ Prüfungsleiter

Preise

Art.-Nr. 71878 | Ganztagsberatung vor Ort

DATEV-Dienstleistung Abschlussprüfung: temporäre fachliche Begleitung

Holen Sie sich Unterstützung bei der Vorbereitung auf den Peer-Review und der externen Qualitätskontrolle sowie bei der internen Nachschau.
Jetzt bestellen

Empfehlungen zum Thema

Inhouse-Seminar ​vor Ort | Art.-Nr. 71984

Inhouse-Seminar: Abschlussprüfung