Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der Vorbereitung auf eine externe Qualitätskontrolle für den verantwortlichen Wirtschaftsprüfer und Unterstützung bei der internen Nachschau.

Fehlt die Zeit oder benötigen Sie Unterstützung bei der Vorbereitung auf eine anstehende externe Qualitätskontrolle oder bei der internen Nachschau?

Unsere fachkundigen Berater unterstützen mit ihrem Wissen und geben wertvolle Tipps, um die Qualität Ihrer Abschlussprüfung zu erhöhen und zeitgleich die gesetzlichen und berufsständischen Anforderungen zu erfüllen.

In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Schwerpunkte der Beauftragung fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab.