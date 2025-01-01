Abschlussprüfung für Kanzleien: Beratung online
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Abschlussprüfung? Wir beraten Sie online_._
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Themen
Mögliche Beratungsthemen
-
Anwendung der ISA [DE]/ IDW PS KMU/ Risikoinventar mit AP Prüfungsdokumentation
-
Dokumentgestaltung und Layout
-
Einstiegsschulung für Teilbereiche des Programms
-
Erstellung und Pflege individueller Prüfungsberichtsvorlagen
-
Individuelle Schlüsselung von z. B. Kalkulationstabellen, Grafiken und Strukturelementen
-
Unterstützung bei der Änderung der Sachkontonummernlänge einer Kanzlei-Dokumentvorlage
-
Unterstützung bei der E-Bilanz-Überleitung in Abschlussprüfung comfort/classic
-
kostenfreies Erstgespräch zur EQ-Beratung Abschlussprüfung plus
-
Abschlussprüfung - Unterstützung bei der Umstellung des Prüfungsberichts auf Kontenzwecke – Hilfestellung durch den Außendienst
-
Beratung zum Fremddatenimport von AP nach KREWE – Hilfestellung durch den Außendienst (KEIN Importservice)
Preise
