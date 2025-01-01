DATEV Import-Service
- Entlastung durch Nutzung von DATEV-Know-how
- Datenimport aus beliebigen Haupt- und Vorsystemen in DATEV Datenprüfung
- Sichere Bereitstellung der importierten Daten zur weiteren Bearbeitung und Analyse in DATEV Datenprüfung
Inhalte
Beschreibung
Anwender von DATEV Datenprüfung compact/classic/comfort können sich professionelle Unterstützung holen und dadurch Zeit sparen.
Unser Service für Sie
DATEV übernimmt den Datenimport, die Datenaufbereitung und die Validierung aus beliebigen Haupt- und Vorsystemen in DATEV Datenprüfung. Anschließend wird der importierte Datenbestand zur weiteren Bearbeitung und Analyse in DATEV Datenprüfung wieder bereitgestellt.
Der Datentransfer erfolgt über DATEV Fernbetreuung online.
Wir beraten Sie gerne
Brauchen Sie darüber hinaus weitere Unterstützung bei der Durchführung der Analysen in DATEV Datenprüfung, wenden Sie sich gerne für eine kostenpflichtige, individuelle Beratung oder Beratung online an Ihren Kundenverantwortlichen. Sie können uns Ihr Anliegen auch per E-Mail an jet@service.datev.de mitteilen. Bitte geben Sie dabei Ihre Beraternummer, den Ansprechpartner sowie den Bedarf „DATEV Import-Service“ mit an.
Inhalte
Der DATEV Import-Service läuft nach der Bestellung in folgenden Schritten ab:
-
Kostenfreies Erstgespräch
-
Gesicherter und verschlüsselter Datentransfer über DATEV Fernbetreuung online durch einen Mitarbeiter der DATEV
-
Import der Daten inklusive Aufbereitung und Validierung
-
Gesicherter und verschlüsselter Datentransfer der importierten Daten über DATEV Fernbetreuung online
-
Optional haben Sie die Möglichkeit, einen DATEV-Mitarbeiter zur weiteren Unterstützung bei der Durchführung der Analysen in DATEV Datenprüfung zu beauftragen
Details
Teilnehmerkreis
Anwender von DATEV Datenprüfung compact/classic/comfort.