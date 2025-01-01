Anwender von DATEV Datenprüfung compact/classic/comfort können sich professionelle Unterstützung holen und dadurch Zeit sparen.

Unser Service für Sie

DATEV übernimmt den Datenimport, die Datenaufbereitung und die Validierung aus beliebigen Haupt- und Vorsystemen in DATEV Datenprüfung. Anschließend wird der importierte Datenbestand zur weiteren Bearbeitung und Analyse in DATEV Datenprüfung wieder bereitgestellt.

Der Datentransfer erfolgt über DATEV Fernbetreuung online.

Wir beraten Sie gerne

Brauchen Sie darüber hinaus weitere Unterstützung bei der Durchführung der Analysen in DATEV Datenprüfung, wenden Sie sich gerne für eine kostenpflichtige, individuelle Beratung oder Beratung online an Ihren Kundenverantwortlichen. Sie können uns Ihr Anliegen auch per E-Mail an jet@service.datev.de mitteilen. Bitte geben Sie dabei Ihre Beraternummer, den Ansprechpartner sowie den Bedarf „DATEV Import-Service“ mit an.