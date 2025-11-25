DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung - Modul 1: Basiswissen - Erstellungsberichte bearbeiten
- Erstellungsberichte neu anlegen
- Berichte bearbeiten
- Grundlagen der Gestaltung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Im ersten Modul lernen Sie die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen und Grundlagen der Dokumentgestaltung kennen. Zudem erfahren Sie, wie Erstellungsberichte und Jahresabschlussauswertungen auf Basis einer Dokumentvorlage angelegt werden können.
In diesem Modul bearbeiten Sie die Berichte von der Neuanlage bis hin zur Ausgabe. Sie legen mit DATEV Bilanzbericht comfort einen Erstellungsbericht an und erfahren die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie werden nicht nur unseren Bedingungsassistenten kennenlernen und mit Texten und Variablen arbeiten, sondern erfahren auch wie man Kalkulationstabellen erstellt und verändert. Mit unserem Seminar werden Sie nun die Berichte erläutern und auswerten können, um diese optimal für die Ausgabe vorzubereiten.
Wichtiger Hinweis
Das Seminar ist für Anwender ab dem Derivat Bilanzbericht comfort oder höherwertig konzipiert. Anwendern des Derivats Bilanzbericht classic stehen nicht alle geübten Funktionen zur Verfügung. Anwendern des Derivats Bilanzbericht compact stehen nur einige Basisfunktionen zur Verfügung (siehe DATEV Hilfe-Center.: 1033638)
Themen
Jahresabschlussauswertungen und Erstellungsberichte neu anlegen
Mit Bedingungsassistenten und Vorbelegungen arbeiten
Texte, Variablen und Kalkulationstabellen einfügen und bearbeiten
Darstellung des Zahlenmaterials:
Erläuterungsbericht bearbeiten
Auswertungen aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Anlagenbuchführung
Grundlagen der Dokumentgestaltung
Anhang und Offenlegung
Ausgabemöglichkeiten
Details
Teilnehmerkreis
- Anwender von DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Grundlagenwissen zur Abschlusserstellung
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referenten
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.