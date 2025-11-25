Im ersten Modul lernen Sie die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen und Grundlagen der Dokumentgestaltung kennen. Zudem erfahren Sie, wie Erstellungsberichte und Jahresabschlussauswertungen auf Basis einer Dokumentvorlage angelegt werden können.

In diesem Modul bearbeiten Sie die Berichte von der Neuanlage bis hin zur Ausgabe. Sie legen mit DATEV Bilanzbericht comfort einen Erstellungsbericht an und erfahren die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie werden nicht nur unseren Bedingungsassistenten kennenlernen und mit Texten und Variablen arbeiten, sondern erfahren auch wie man Kalkulationstabellen erstellt und verändert. Mit unserem Seminar werden Sie nun die Berichte erläutern und auswerten können, um diese optimal für die Ausgabe vorzubereiten.

Wichtiger Hinweis

Das Seminar ist für Anwender ab dem Derivat Bilanzbericht comfort oder höherwertig konzipiert. Anwendern des Derivats Bilanzbericht classic stehen nicht alle geübten Funktionen zur Verfügung. Anwendern des Derivats Bilanzbericht compact stehen nur einige Basisfunktionen zur Verfügung (siehe DATEV Hilfe-Center.: 1033638)