DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung - Modul 1: Basiswissen - Erstellungsberichte bearbeiten

Erstellungsberichte anlegen und bearbeiten.
  • Erstellungsberichte neu anlegen
  • Berichte bearbeiten
  • Grundlagen der Gestaltung
Einmalig
267,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Im ersten Modul lernen Sie die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen und Grundlagen der Dokumentgestaltung kennen. Zudem erfahren Sie, wie Erstellungsberichte und Jahresabschlussauswertungen auf Basis einer Dokumentvorlage angelegt werden können.

In diesem Modul bearbeiten Sie die Berichte von der Neuanlage bis hin zur Ausgabe. Sie legen mit DATEV Bilanzbericht comfort einen Erstellungsbericht an und erfahren die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie werden nicht nur unseren Bedingungsassistenten kennenlernen und mit Texten und Variablen arbeiten, sondern erfahren auch wie man Kalkulationstabellen erstellt und verändert. Mit unserem Seminar werden Sie nun die Berichte erläutern und auswerten können, um diese optimal für die Ausgabe vorzubereiten.

Wichtiger Hinweis

Das Seminar ist für Anwender ab dem Derivat Bilanzbericht comfort oder höherwertig konzipiert. Anwendern des Derivats Bilanzbericht classic stehen nicht alle geübten Funktionen zur Verfügung. Anwendern des Derivats Bilanzbericht compact stehen nur einige Basisfunktionen zur Verfügung (siehe DATEV Hilfe-Center.: 1033638)

Themen

  • Jahresabschlussauswertungen und Erstellungsberichte neu anlegen

  • Mit Bedingungsassistenten und Vorbelegungen arbeiten

  • Texte, Variablen und Kalkulationstabellen einfügen und bearbeiten

  • Darstellung des Zahlenmaterials:

    • Erläuterungsbericht bearbeiten

    • Auswertungen aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Anlagenbuchführung

  • Grundlagen der Dokumentgestaltung

  • Anhang und Offenlegung

  • Ausgabemöglichkeiten

Details

Teilnehmerkreis

  • Anwender von DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Grundlagenwissen zur Abschlusserstellung

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referenten

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
89073 Ulm Olgastraße 82
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Di, 03.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Mo, 23.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

