DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung - Modul 1: Basiswissen - Erstellungsberichte bearbeiten
- Erstellungsberichte neu anlegen
- Berichte bearbeiten
- Grundlagen der Gestaltung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Im ersten Modul lernen Sie die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen und Grundlagen der Dokumentgestaltung kennen. Zudem erfahren Sie, wie Erstellungsberichte und Jahresabschlussauswertungen auf Basis einer Dokumentvorlage angelegt werden können.
In diesem Modul bearbeiten Sie die Berichte von der Neuanlage bis hin zur Ausgabe. Sie legen mit DATEV Bilanzbericht comfort einen Erstellungsbericht an und erfahren die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie werden nicht nur unseren Bedingungsassistenten kennenlernen und mit Texten und Variablen arbeiten, sondern erfahren auch wie man Kalkulationstabellen erstellt und verändert. Mit unserem Seminar werden Sie nun die Berichte erläutern und auswerten können, um diese optimal für die Ausgabe vorzubereiten.
Wichtiger Hinweis
Das Seminar ist für Anwender ab dem Derivat Bilanzbericht comfort oder höherwertig konzipiert. Anwendern des Derivats Bilanzbericht classic stehen nicht alle geübten Funktionen zur Verfügung. Anwendern des Derivats Bilanzbericht compact stehen nur einige Basisfunktionen zur Verfügung (siehe DATEV Hilfe-Center: 1033638)
Themen
-
Jahresabschlussauswertungen und Erstellungsberichte neu anlegen
-
Mit Bedingungsassistenten und Vorbelegungen arbeiten
-
Texte, Variablen und Kalkulationstabellen einfügen und bearbeiten
-
Darstellung des Zahlenmaterials:
-
Erläuterungsbericht bearbeiten
-
Auswertungen aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Anlagenbuchführung
-
-
Grundlagen der Dokumentgestaltung
-
Anhang und Offenlegung
-
Ausgabemöglichkeiten
Details
Teilnehmerkreis
- Anwenderinnen und Anwender von DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referenten
Andre Behrens
Berater für Softwarelösungen Wirtschaftsprüfung, Mitarbeiter der DATEV eG
Jan Homeyer
Dipl. Wirtschaftsjurist (FH), Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
Hinweis
Weitere Informationen
