Wir übernehmen für Sie die digitalen Datenanalysen in Ihren Räumen oder online.

Für den Einsatz der digitalen Datenanalyse im Prüfungsprozess benötigen Sie kein spezielles Wissen: Nutzen Sie einfach unser Dienstleistungsangebot vor Ort. Einer unserer Spezialisten begleitet Sie gerne durch den gesamten Prozess. Wir führen die Datenanalysen nach Ihren Anforderungen beginnend bei Vorsystemen, über das betriebliche Rechnungswesen bis zur Abschlussprüfung durch.

Durch den seltenen Einsatz von Analyse-Software geht immer wieder notwendiges Wissen verloren. Für eine kurzfristige Auffrischung zur Anwendung fehlt dann die Zeit. Holen Sie sich bei der digitalen Datenanalyse einen erfahrenen Berater an Ihre Seite.

In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Schwerpunkte fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Wir können Sie bei der Planung, bei der Datenbeschaffung bis zur Auswertung unterstützen.