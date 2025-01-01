DATEV-Dienstleistung Digitale Datenanalyse: temporäre fachliche Begleitung
- Zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen
- Unterstützung vom Datenimport bis zur Durchführung von digitalen Datenanalysen
- Bereitstellung der Analyseergebenisse
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir übernehmen für Sie die digitalen Datenanalysen in Ihren Räumen oder online.
Für den Einsatz der digitalen Datenanalyse im Prüfungsprozess benötigen Sie kein spezielles Wissen: Nutzen Sie einfach unser Dienstleistungsangebot vor Ort. Einer unserer Spezialisten begleitet Sie gerne durch den gesamten Prozess. Wir führen die Datenanalysen nach Ihren Anforderungen beginnend bei Vorsystemen, über das betriebliche Rechnungswesen bis zur Abschlussprüfung durch.
Durch den seltenen Einsatz von Analyse-Software geht immer wieder notwendiges Wissen verloren. Für eine kurzfristige Auffrischung zur Anwendung fehlt dann die Zeit. Holen Sie sich bei der digitalen Datenanalyse einen erfahrenen Berater an Ihre Seite.
In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Schwerpunkte fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Wir können Sie bei der Planung, bei der Datenbeschaffung bis zur Auswertung unterstützen.
Themen
Mögliche Dienstleistung
Übergreifend
- Datenbeschaffung
- Datenimport
- Auswerten der Datenbestände
Dienstleistungsangebot
- Einrichtung und Qualität der Kassendaten (TSE, Manipulation, DSFinV-K)
- Einhaltung von Compliance-Richtlinien
- Prüfung von Schnittstelle zw. Vorsystem und Hauptsyteme
- Tax-Compliance
- Qualitätssicherung der Fibu
- Einrichtung eines laufendes Controlling rund um das Rechnungswesen
- Abwehrberatung Betriebsprüfung
- Qualitätssicherung bei der Jahresabschlusserstellung
- Datenanalysen im Rahmen der Abschlussprüfung
- nach IDW-Standards
- Stichproben ISA 530
- Journal Entry Testing (JET)
- IKS-Prüfung
- Aussagebezogene Prüfungshandlungen in Prüffeldern
- Einrichtung eines Continuous Auditing
Details
Teilnehmerkreis
Steuerberater/ Fibu-/Jahresabschluss-Sachbearbeiter sowie Wirtschaftsprüfer/ Prüfungsleiter/ Prüfungsassistenten sowie Leiter Rechnungswesen/Rechnungsprüfungsamt und Kämmerer