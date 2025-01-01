Art.-Nr. 71936 |
Digitale Datenanalyse für Ihre Kanzlei: Beratung vor Ort

Einführung und effiziente Anwendung der Lösung zur digitalen Datenanalyse – wir beraten Sie gerne.
  • Zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse
  • Abgestimmt auf Ihre Kanzleiprozesse
  • Einführung bis Optimierung der Prozesse rund um die Einsatzszenarien der digitalen Datenanalyse
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag/e

Inhalte

Beschreibung

Mit dieser Beratung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen kanzleispezifische Konzepte und Lösungen zum effizienten Einsatz der DATEV-Lösung zur digitale Datenanalyse.

Im Rahmen dieser Beratung geben wir Ihnen einen Überblick zum Leistungsumfang der Lösung DATEV Datenprüfung sowie Einsatzmöglichkeiten von den Vorsystemen über das betriebliche Rechnungswesen bis zur Abschlussprüfung.

In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Themen fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.

Durch eine individuelle Terminvergabe können Sie sicherstellen, dass das benötigte Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird.

Themen

Mögliche Beratungsthemen

Überblick zum:

  • Funktions-/Leistungsumfang von DATEV Datenprüfung
  • Datenimport inkl. Vollständigkeit und Qualität
  • Auswerten der Datenbestände

Einsatzmöglichkeiten

  • Einrichtung und Qualität der Kassendaten (TSE, Manipulation, DSFinV-K)
  • Einhaltung von Compliance-Richtlinien
  • Prüfung von Schnittstelle zw. Vorsystem und Hauptsyteme
  • Tax-Compliance
  • Qualitätssicherung der Fibu
  • Abwehrberatung Betriebsprüfung
  • Qualitätssicherung bei der Jahresabschlusserstellung
  • Datenanalysen im Rahmen der Abschlussprüfung
    • nach IDW-Standards
    • Stichproben ISA 530
  • Journal Entry Testing (JET)
  • IKS-Prüfung
  • Aussagebezogene Prüfungshandlungen in Prüffeldern

Je nach Anwendungsgrad in der Kanzlei reicht die Beratung von - Einstiegs- und Konzeptionsberatung inkl. Grundlagenwissen bis Aufbau-/Spezialwissen und Prozessoptimierung. Sprechen Sie uns an.

Details

Teilnehmerkreis

Steuerberater/ Fibu-/Jahresabschluss-Sachbearbeiter sowie Wirtschaftsprüfer/ Prüfungsleiter/Prüfungsassistenten

Preise

