Um Sie bei der täglich anfallenden Geschäftspost zu entlasten, können Sie Ihren postalischen Dokumentenversand ganz einfach zu DATEV outsourcen. Die Hybridlösung begleitet Sie beim Übergang zwischen Papier und Digitalisierung.

Sie arbeiten digital und wir drucken für Sie

Installieren Sie dafür einmalig den Druckertreiber von DATEV Geschäftspost Druck. Danach können Sie Briefe und Dokumente wie gewohnt in DATEV-Anwendungen, Microsoft-Office-Programmen sowie in jedem weiteren Programm erstellen, das über einen Druckdialog verfügt. Mit einem Klick übermitteln Sie Ihre zu versendeten Dokumente über den Druckertreiber digital an DATEV. Die Daten gelangen gesichert auf einen Server im DATEV Rechenzentrum. Unter zertifizierten Informationssicherheits- und Qualitätsstandards werden Ihre Dokumente anschließend im DATEV Digital & Print Solution Center gedruckt, kuvertiert, freigemacht und an den Adressaten versendet.