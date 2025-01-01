Seminare

Wie erkenne ich, welches Seminar für KOB rabattiert bzw. nicht berechnet wird?

Maßgeblich für die Rabattierung bzw. Nicht-Berechnung für bei DATEV benannte KOB ist der Preis-Hinweis im DATEV-Shop, z. B. "…kostenfrei für Nutzer des KOB-Paketes DATEV-Wissen für …".

Je nach KOB-Paket gibt es auch tagesaktuelle Seminarübersichten:

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online: go.datev.de/kob-kombi-seminare

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz (ab 1.1.2024 nicht mehr bestellbar): go.datev.de/kob-praesenz-seminare

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Online (ab 1.1.2024 nicht mehr bestellbar): go.datev.de/kob-online-seminare

Wir empfehlen allen KOB die regelmäßige Sichtung hinsichtlich neuer Seminare, z.B. monatlich. Nutzenden eines KOB-Pakets wird im DATEV-Shop und in der Bestellbestätigung weiterhin der reguläre Einzelpreis angezeigt – aber nicht berechnet. Bei Fehl-Berechnung wenden Sie sich bitte an kob@datev.de.

Wann wird meine Seminarbuchung rabattiert bzw. kostenfrei gesetzt?

Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Seminar-Teilnahme. An diesem Tag muss ein KOB-Vertrag aktiv sein und in der Lizenzverwaltung die entsprechende KOB-Person zugeordnet worden sein, damit die im DATEV-Shop genannte KOB-Rabattierung bzw. Nicht-Berechnung greift. Wichtig: Der Zeitpunkt der Seminar-Buchung spielt bei der Rabattierung bzw. Nicht-Berechnung für KOB keine Rolle.

Welche Seminare sind kostenfrei und welche Seminare werden zu 25% rabattiert?

In der Regel sind Seminare zu Software-Wissen kostenfrei für KOB (Ausnahme: Grundlagenwissen bzw. Wissen für Auszubildende), Seminare zu Fach- und Management-Wissen werden in der Regel zu 25 % rabattiert. Ausnahmen sind möglich. Maßgeblich ist der Preis-Hinweis im DATEV-Shop.

Beinhalten die Online-Seminare dieselben Inhalte wie die Präsenzseminare?

Auswahl und Inhalte der Online- und Präsenzseminare sind ähnlich – aus methodischen Gründen jedoch nicht 100 % identisch.

Kann ich ein bereits gebuchtes KOB-Seminar wieder stornieren? Was passiert, wenn ich bei einem gebuchten KOB-Seminar nicht erscheine?

Es gelten die DATEV AGB : Eine Stornierung ist bis acht Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Danach - oder bei unangekündigter Nicht-Teilnahme - ist DATEV berechtigt, eine Aufwandspauschale in Höhe von 50 % des rabattierten Seminarpreises zu berechnen.

Warum werden keine Präsenzseminare in meiner Nähe angeboten?

Präsenzseminare finden bundesweit in vielen DATEV-Hauptstandorten statt. Die genaue Anzahl der Orte hängt maßgeblich von der Teilnehmer-Nachfrage und Referenten-Verfügbarkeit ab. Die Nutzung von Online-Seminaren ist ortsunabhängig möglich.

Falls in Ihrer Nähe öfter keine Präsenzseminare stattfinden, schreiben Sie gerne eine E-Mail an seminare@datev.de bzw. nutzen Sie gerne Online-Seminare.

Seminarunterlagen

Welche Seminarunterlagen stehen KOB zur Verfügung?

Mit Teilnahme an einem rabattierten KOB-Seminar erhalten KOB kostenlose, digitale Begleitunterlagen, wenn verfügbar.

Können KOB auch Lernvideos ansehen? Kann ich Lernvideos einzeln buchen?

Im Mittelpunkt des KOB-Angebotes stehen Präsenz- und Online-Seminare mit Live-Austausch zu festgelegten Live-Terminen. Zu ausgewählten Online-Seminaren können KOB aufgezeichnete Lernvideos als Add-On in der DATEV Lernplattform online ansehen. Einzeln buchbare Lernvideos sind im KOB-Angebot nicht enthalten, d.h. sind auch für KOB kostenpflichtig. Falls die ganze Kanzlei auch an mehreren Lernvideos zu Pauschal-Preisen interessiert sind, empfehlen wir die "Flatrate Lernvideo" ergänzend einzusetzen.

Erfahrungsaustausch

Wie kann ich mich mit anderen KOB austauschen und vernetzen?

DATEV unterstützt den gegenseitigen Austausch und die Vernetzung von KOB. Zum Beispiel in der DATEV-Community. Hier können sich KOB im geschützten und moderierten Online-Forum KOB helfen KOB virtuell miteinander austauschen. Dort können sie praxisorientierte Lösungsansätze zu tagesaktuellen Themen erhalten. Persönliche Kontakte können auch bei allen Seminaren und beim Erfahrungsaustausch in echt und virtuell geknüpft werden.

Wie erhalte ich Zugang zum geschützten Online-Forum "KOB helfen KOB"?

Registrieren Sie sich einmalig mit Ihrer E-Mail-Adresse in der DATEV-Community .

Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und vergeben Sie ein Passwort.

Melden Sie sich an und beantragen Sie Zugang auf die geschützte Gruppe KOB helfen KOB .

Bitte beachten Sie, dass Sie in der DATEV-Community eingeloggt sein müssen, damit Sie die geschützten Beiträge in "KOB helfen KOB" sehen können.

Wann finden Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch statt?

Die Frühjahres-Termine finden ca. vom März bis Mai – die Herbst-Termine von ca. September bis November statt. Alle Präsenz- und Online-Termine finden Sie unter go.datev.de/kob-erfa .

Kann ich einen bereits gebuchten Erfahrungsaustausch für KOB wieder stornieren?

Ja. Bitte melden Sie sich frühestmöglich ab, z.B. über die Serviceanwendungen, eine Info an Ihre DATEV-Niederlassung oder eine E-Mail an kob@datev.de. Somit reduzieren Sie vermeidbare Kosten und ermöglichen anderen die Teilnahme.