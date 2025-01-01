Fachassistent/-in: Ihr Weg in die Digitalisierung

Sehen Sie hier, welche Chancen der Fachassistent für die Weiterentwicklung Ihrer Kanzlei und Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringt.
Gemeinsam die Digitalisierung fördern

Farbe bekennen und gemeinsam die Herausforderungen der Steuerberatung bewältigen - dafür stehen Ihre berufständischen Organisationen und DATEV.

Auf den Seiten der Bundessteuerberaterkammer finden Sie detaillierte Informationen.
   

Zur Bundessteuerberaterkammer
Prüfungswissen aufbauen

In den Ausbildungsangeboten der Steuerberaterverbände lernen Sie, digitale Geschäfts- und Arbeitsprozesse zu analysieren und zu standardisieren. Sie werden befähigt, die Kanzleileitung bei der Vorbereitung, dem Umsetzen und Weiterentwickeln einer Digitalstrategie zu unterstützen.

Informieren Sie sich direkt hier bei Ihrem Verband:

DATEV-Praxisseminare für den FAIT

Eine praxisnahe Ergänzung Ihrer Grundausbildung: Erfahren Sie, welche DATEV-Lösungen Sie bei Ihren Ideen für Ihre Kanzlei unterstützen und wie Sie die DATEV-Lösungen am besten einsetzen.

1. Schnittstellen kennen, konfigurieren, bedienen

2. Digitale Arbeitsabläufe in der Kanzlei

M365 im Überblick: 

Einstieg in die Rechteverwaltung: 

Generative KI verstehen:

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte:

3. Digitale Arbeitsabläufe im Mandatsverhältnis

4. Datenschutz und Datensicherheit

Die Digitalisierung der Kanzlei

Als Kanzleiinhaber das große Ganze angehen: Mit Unterstützung der DATEV meistern Sie die Herausforderungen auf Ihrem Weg zur digitalen Kanzlei.
   

Mehr erfahren