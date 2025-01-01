Mandanten zu kündigen ist kein Tabu! Das Seminar behandelt alles, was Sie zur professionellen Beendigung eines Mandats wissen müssen.

Sowohl berufs- als auch zivilrechtliche Regelungen zur Kündigung wie auch die Vorgaben der DS-GVO werden betrachtet.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Herausgabe und Archivierung von Daten und Akten.

Dazu erhalten Sie Checklisten und Musterformulierungen zur Mandatskündigung, um die Prozesse in Ihrer Kanzlei optimal zu gestalten.