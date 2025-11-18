Microsoft Copilot in der Praxis - smarter arbeiten mit KI

Integrieren Sie Microsoft Copilot effektiv in Ihren Arbeitsalltag! Wir zeigen Ihnen mit praxisnahen Beispielen und Live-Demonstrationen, wie die KI-gestützten Funktionen optimal genutzt werden. Zudem erläutern und diskutieren wir mit Ihnen die technischen Möglichkeiten und Grenzen von Microsoft Copilot sowie die wichtigsten Schritte für eine erfolgreiche Einführung.