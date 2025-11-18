Microsoft Copilot in der Praxis - smarter arbeiten mit KI
- Einführung in Microsoft Copilot und seine Hauptfunktionen
- Praktische Übungen zur effektiven Nutzung im beruflichen Umfeld
- Wichtige Schritte zur erfolgreichen Implementierung im Unternehmen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Integrieren Sie Microsoft Copilot effektiv in Ihren Arbeitsalltag! Wir zeigen Ihnen mit praxisnahen Beispielen und Live-Demonstrationen, wie die KI-gestützten Funktionen optimal genutzt werden. Zudem erläutern und diskutieren wir mit Ihnen die technischen Möglichkeiten und Grenzen von Microsoft Copilot sowie die wichtigsten Schritte für eine erfolgreiche Einführung.
Themen
Allgemeines Verständnis von Microsoft Copilot
Was ist Microsoft Copilot?
Überblick über die Hauptfunktionen
Bedeutung von Microsoft Copilot und KI in der modernen Arbeitswelt
Microsoft Copilot nutzen
Live-Demonstration der Benutzeroberfläche und der Hauptfunktionen
Fragerunde und Diskussion bezüglich erster Erfahrungen
Vertiefende Demonstration komplexerer Funktionen
Anwendung in komplexeren Szenarien
Tipps für die effiziente Nutzung
Grenzen von Microsoft Copilot
Technische und funktionale Grenzen
Sicherheits- und Datenschutzbedenken
Praxisbeispiele: Umgehung der Grenzen
Microsoft Copilot in der Kanzlei und im Unternehmen einführen
Planung und Vorbereitung
Schulung und Support für Mitarbeitende
Kontinuierliche Verbesserung und Feedback-Schleifen
Offene Fragerunde und Diskussion von Anwendungsfällen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Manuel Moucka
Geschäftsführer digitalagentur1
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.