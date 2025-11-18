Art.-Nr. 77616 | Online-Seminar (Vortrag)​

Microsoft Copilot in der Praxis - smarter arbeiten mit KI

Lernen Sie mit Übungen und Live-Demonstrationen die Möglichkeiten und Grenzen von Microsoft Copilot kennen.
  • Einführung in Microsoft Copilot und seine Hauptfunktionen
  • Praktische Übungen zur effektiven Nutzung im beruflichen Umfeld
  • Wichtige Schritte zur erfolgreichen Implementierung im Unternehmen
Einmalig
205,00 €
Preis- und Lieferinformationen


Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Integrieren Sie Microsoft Copilot effektiv in Ihren Arbeitsalltag! Wir zeigen Ihnen mit praxisnahen Beispielen und Live-Demonstrationen, wie die KI-gestützten Funktionen optimal genutzt werden. Zudem erläutern und diskutieren wir mit Ihnen die technischen Möglichkeiten und Grenzen von Microsoft Copilot sowie die wichtigsten Schritte für eine erfolgreiche Einführung.

Themen

  • Allgemeines Verständnis von Microsoft Copilot

    • Was ist Microsoft Copilot?

    • Überblick über die Hauptfunktionen

    • Bedeutung von Microsoft Copilot und KI in der modernen Arbeitswelt

  • Microsoft Copilot nutzen

    • Live-Demonstration der Benutzeroberfläche und der Hauptfunktionen

    • Fragerunde und Diskussion bezüglich erster Erfahrungen

    • Vertiefende Demonstration komplexerer Funktionen

    • Anwendung in komplexeren Szenarien

    • Tipps für die effiziente Nutzung

  • Grenzen von Microsoft Copilot

    • Technische und funktionale Grenzen

    • Sicherheits- und Datenschutzbedenken

    • Praxisbeispiele: Umgehung der Grenzen

  • Microsoft Copilot in der Kanzlei und im Unternehmen einführen

    • Planung und Vorbereitung

    • Schulung und Support für Mitarbeitende

    • Kontinuierliche Verbesserung und Feedback-Schleifen

  • Offene Fragerunde und Diskussion von Anwendungsfällen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Unternehmerinnen und Unternehmer
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Manuel Moucka

Manuel Moucka

Geschäftsführer digitalagentur1

Termine




Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 18.11.25 | 
13:30 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 18.02.26 | 
09:00 - 10:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 27.04.26 | 
13:30 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 14.05.26 | 
13:30 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 26.08.26 | 
13:30 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 04.11.26 | 
13:30 - 15:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise



