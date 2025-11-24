Generative KI einsetzen - ChatGPT im DATEV-Kanzleialltag
- Praxisbeispiele und Live-Demo für den Einsatz von ChatGPT und weiteren Tools im Kanzleialltag
- „Richtige“ Fragen stellen (Prompt Engineering)
- Einsatz von KI und Large Language Models in DATEV-Programmen
Hinweis
Mit dem Besuch unseres Seminars kommen Sie der seit 02.02.25 geltenden Fortbildungspflicht nach Art. 4 des AI Acts nach.
Beschreibung
In diesem Seminar zeigen Ihnen unsere Expertinnen und Experten die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT in Steuerberatungskanzleien. Sie erfahren, wie mit generativer KI Arbeitsprozesse automatisiert und wertvoller Input in steuerrechtlichen Fällen erstellt werden kann. Darüber hinaus wird der Umgang mit ChatGPT und die „Kunst des Fragestellens“ an vielen konkreten Beispielen erläutert. Abschließend erhalten Sie Einblicke in bestehende und neue Produkte von DATEV, die auf dieser Technologie basieren und Ihre Kanzlei weiter voranbringen.
Themen
Grundlagen zur generativen KI
Praxisbeispiele für den Einsatz von ChatGPT im Kanzleialltag
Wie kann ich ChatGPT für administrative Tätigkeiten in der Kanzlei nutzen?
Wie kann ich ChatGPT für steuerliche Sachverhalte einsetzen?
Live-Demo zur Anwendung von ChatGPT und weiteren Tools mit Hinweisen zum Stellen von „richtigen“ Fragen (Prompt Engineering)
Einsatz von KI und Large Language Models im Rahmen der DATEV-Programme
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Dr. Matthias Blank
Steuerberater, KI-Experte der DATEV
Dr. rer. nat. Sebastian Kiefer
Wirtschaftsinformatiker (Master) , Data Scientist im AI Office der DATEV
