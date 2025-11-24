Art.-Nr. 77463 | Online-Seminar (Vortrag)​

Generative KI einsetzen - ChatGPT im DATEV-Kanzleialltag

Steigern Sie mit generativer KI die Effizienz und Qualität Ihrer Dienstleistungen.
  • Praxisbeispiele und Live-Demo für den Einsatz von ChatGPT und weiteren Tools im Kanzleialltag
  • „Richtige“ Fragen stellen (Prompt Engineering)
  • Einsatz von KI und Large Language Models in DATEV-Programmen
205,00 €
Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Mit dem Besuch unseres Seminars kommen Sie der seit 02.02.25 geltenden Fortbildungspflicht nach Art. 4 des AI Acts nach.

In diesem Seminar zeigen Ihnen unsere Expertinnen und Experten die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT in Steuerberatungskanzleien. Sie erfahren, wie mit generativer KI Arbeitsprozesse automatisiert und wertvoller Input in steuerrechtlichen Fällen erstellt werden kann. Darüber hinaus wird der Umgang mit ChatGPT und die „Kunst des Fragestellens“ an vielen konkreten Beispielen erläutert. Abschließend erhalten Sie Einblicke in bestehende und neue Produkte von DATEV, die auf dieser Technologie basieren und Ihre Kanzlei weiter voranbringen.

  • Grundlagen zur generativen KI

  • Praxisbeispiele für den Einsatz von ChatGPT im Kanzleialltag

    • Wie kann ich ChatGPT für administrative Tätigkeiten in der Kanzlei nutzen?

    • Wie kann ich ChatGPT für steuerliche Sachverhalte einsetzen?

  • Live-Demo zur Anwendung von ChatGPT und weiteren Tools mit Hinweisen zum Stellen von „richtigen“ Fragen (Prompt Engineering)

  • Einsatz von KI und Large Language Models im Rahmen der DATEV-Programme

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Portraitbild der referierenden Person Dr. Matthias Blank

Dr. Matthias Blank

Steuerberater, KI-Experte der DATEV

Portraitbild der referierenden Person Dr. rer. nat. Sebastian Kiefer

Dr. rer. nat. Sebastian Kiefer

Wirtschaftsinformatiker (Master) , Data Scientist im AI Office der DATEV

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 10:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 10:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 21.05.26 | 
09:00 - 10:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 29.09.26 | 
09:00 - 10:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 02.12.26 | 
09:00 - 10:30 Uhr
Plätze:

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

