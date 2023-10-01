Generative KI verstehen - Grundlagen einfach erklärt
- Wie funktioniert generative KI wie ChatGPT?
- Chancen und Risiken beim Einsatz von KI-Tools
- Wie verfasse ich einen Prompt?
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Seit dem Bekanntwerden von ChatGPT schießen generative KI-Systeme für nahezu unendliche Einsatzszenarien auch in Steuerberatungskanzleien wie Pilze aus dem Boden.
Das AI-Office der DATEV nimmt Sie in diesem Lernvideo mit auf eine Reise durch die Geschichte der KI und erklärt Ihnen die grundlegenden Konzepte und Algorithmen hinter der Technologie. Aufbauend auf diesem Grundverständnis erhalten Sie Tipps zur sinnvollen Erstellung von Prompts und lernen, deren Ergebnisse sicher einzuordnen. Zum Abschluss erhalten Sie einen Ausblick in die Zukunft: Werden wir bald alle durch KI ersetzt?
Themen
-
Was ist KI und was genau ist generative KI?
-
Was sind Large Language Modelle?
-
Grundlegende Konzepte
-
Was macht ChatGPT so besonders – Unterschiede zu anderen Sprachmodellen
-
Chancen und Risiken beim Einsatz von KI-Tools
-
Wie starte ich ChatGPT?
-
Grundlagen des Prompt Engineering
-
Ausblick – Was erwartet uns in der Zukunft?
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Anwenderinnen und Anwender
Zusatzinformation
Referent
Dr. rer. nat. Sebastian Kiefer
Wirtschaftsinformatiker (Master) , Data Scientist im AI Office der DATEV
Allgemeine Informationen Lernvideo
