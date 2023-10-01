Generative KI verstehen - Grundlagen einfach erklärt

Seit dem Bekanntwerden von ChatGPT schießen generative KI-Systeme für nahezu unendliche Einsatzszenarien auch in Steuerberatungskanzleien wie Pilze aus dem Boden.

Das AI-Office der DATEV nimmt Sie in diesem Lernvideo mit auf eine Reise durch die Geschichte der KI und erklärt Ihnen die grundlegenden Konzepte und Algorithmen hinter der Technologie. Aufbauend auf diesem Grundverständnis erhalten Sie Tipps zur sinnvollen Erstellung von Prompts und lernen, deren Ergebnisse sicher einzuordnen. Zum Abschluss erhalten Sie einen Ausblick in die Zukunft: Werden wir bald alle durch KI ersetzt?