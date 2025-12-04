Art.-Nr. 77473 | Online-Seminar (Vortrag)​

Generative KI sicher verwenden - AI Act und rechtlicher Handlungsrahmen für Steuerberater

Lernen Sie den sicheren Umgang mit ChatGPT & Co. und behalten Sie die Anforderungen des AI Act im Blick.
  • Der AI Act und seine Auswirkungen – was Steuerberater jetzt wissen müssen
  • Wem gehören die KI-Werke? Antworten auf urheberrechtliche Fragen
  • Das Recht am eigenen Bild und andere Aspekte des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
  • KI und Datenschutz – was muss ich bei der beruflichen Nutzung von KI beachten?
Einmalig
205,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer ca. 0,5 Tage
Eignung gemäß Fachberaterrichtlinie Mit dem Besuch unseres Seminars kommen Sie der seit 02.02.2025 geltenden Fortbildungspflicht nach Art. 4 des AI Act nach.

Inhalte

Beschreibung

Der Einsatz von KI-Tools – wie z. B. ChatGPT – bietet Ihrer Steuerberatungskanzlei die Möglichkeit, ihre Effizienz zu steigern und sich in fachlichen Fragen unterstützen zu lassen. Doch wie sieht es aus rechtlicher Sicht aus? Dieses Seminar gibt Ihnen Antworten auf die wichtigsten Fragen, die beim Einsatz von KI im Kanzleikontext auftreten können - einschließlich der relevanten Vorgaben aus dem AI Act (KI-Verordnung).

Themen

  • Einführung und Überblick

    • Was ist eigentlich KI?

    • Wie funktionieren ChatGPT & Co.?

    • Was kann KI heute schon alles?

  • Urheberrecht und Data Mining

    • Wem gehören die durch KI erzeugten Werke?

    • Darf ich fremde Werke per KI bearbeiten lassen?

    • Darf eine KI einfach so mit meinen eigenen Werken trainiert werden?

  • Datenschutz

    • Darf ich personenbezogene Daten durch eine KI verarbeiten lassen?

    • Welche datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen müssen beim Einsatz von KI erfüllt werden?

  • Allgemeines Persönlichkeitsrecht

    • Darf ich Fotos anderer Menschen mittels KI verändern?

    • Wie es ist, wenn die KI „zufällig“ das Bild einer Person generiert, die einem echten Menschen gleicht?

    • Habe ich ein Recht an meiner eigenen Stimme?

  • Der AI Act

    • Welche Risikoklassen gibt es und in welcher befinde ich mich?

    • Welche Pflichten ergeben sich aus dem AI Act für mich?

    • Wer muss den AI Act beachten?

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von KI-Tools
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Michael Rohrlich

Michael Rohrlich

Rechtsanwalt, TÜV Süd zertifizierter Datenschutzbeauftragter (DSB-TÜV), geprüfter Datenschutzauditor (Haufe), Data Protection Risk Manager (FOM), HR Data Protection Manager (Beck)

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Do, 04.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 09.07.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 01.10.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 02.12.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77473 | Online-Seminar (Vortrag)​

Generative KI sicher verwenden - AI Act und rechtlicher Handlungsrahmen für Steuerberater

Lernen Sie den sicheren Umgang mit ChatGPT & Co. und behalten Sie die Anforderungen des AI Act im Blick.
Einmalig
205,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Lernvideo (Vortrag) | Art.-Nr. 78768

Generative KI verstehen - Grundlagen einfach erklärt
Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 77463

Generative KI einsetzen - ChatGPT im DATEV-Kanzleialltag
Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online