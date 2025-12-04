Der Einsatz von KI-Tools – wie z. B. ChatGPT – bietet Ihrer Steuerberatungskanzlei die Möglichkeit, ihre Effizienz zu steigern und sich in fachlichen Fragen unterstützen zu lassen. Doch wie sieht es aus rechtlicher Sicht aus? Dieses Seminar gibt Ihnen Antworten auf die wichtigsten Fragen, die beim Einsatz von KI im Kanzleikontext auftreten können - einschließlich der relevanten Vorgaben aus dem AI Act (KI-Verordnung).