Einstieg in die Rechteverwaltung - Rechte erfolgreich verwalten
- Hintergrundwissen zu Informationssicherheit, Berechtigungen und Zugangsmedien
- Arbeiten in der Benutzer- und Rechteverwaltung und der Rechteverwaltung online
- Einordnung der Berechtigungen in On-Premises und Online-Welt
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Ein Benutzer- und Rechtemanagement muss den komplexen Prozessen in Kanzleien und Unternehmen gerecht werden. In diesem kompakten Lernvideo lernen Sie, Zugriffe zu regeln und nicht berechtigte Zugriffe zu verhindern.
Dieses Lernvideo gibt Ihnen zunächst einen Überblick zum thematischen Hintergrund. Darauf aufbauend lernen Sie die Grundlagen und Möglichkeiten kennen, die Sie benötigen, um die Benutzer- und Rechteverwaltung sowie die Rechteverwaltung online auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und sinnvoll zu verwalten.
Themen
-
Rechtliche Grundlagen zur IT- und Informationssicherheit
-
Grundlagen zu Identitäten und Berechtigungen
-
Klärung relevanter Begriffe
-
Grundlagen unterschiedlicher Zugangsmedien
-
Grundlagen Rechtekonzept
-
Start der Benutzerverwaltung
-
Arbeiten mit der Benutzer- und Rechteverwaltung
-
Grundlagen der Rechteverwaltung online
-
Erläuterung der Berechtigungen der Rechteverwaltung online
-
Besonderheiten
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Benutzerverwaltung, DATEV Rechteverwaltung und DATEV Rechteverwaltung online in Kanzleien und Unternehmen
-
IT-Manager und IT-Administratoren
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Ann-Christin Lüthje
Förster IT
Marco Höft
Förster IT
Allgemeine Informationen Lernvideo
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.