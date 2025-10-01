Art.-Nr. 78725 |
Einstieg in die Rechteverwaltung - Rechte erfolgreich verwalten

Lernen Sie die Grundlagen einer einfachen und sinnvollen Handhabung der komplexen Rechtevergabe in den DATEV Programmen.
  • Hintergrundwissen zu Informationssicherheit, Berechtigungen und Zugangsmedien
  • Arbeiten in der Benutzer- und Rechteverwaltung und der Rechteverwaltung online
  • Einordnung der Berechtigungen in On-Premises und Online-Welt
Ein Benutzer- und Rechtemanagement muss den komplexen Prozessen in Kanzleien und Unternehmen gerecht werden. In diesem kompakten Lernvideo lernen Sie, Zugriffe zu regeln und nicht berechtigte Zugriffe zu verhindern.

Dieses Lernvideo gibt Ihnen zunächst einen Überblick zum thematischen Hintergrund. Darauf aufbauend lernen Sie die Grundlagen und Möglichkeiten kennen, die Sie benötigen, um die Benutzer- und Rechteverwaltung sowie die Rechteverwaltung online auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und sinnvoll zu verwalten.

Themen

  • Rechtliche Grundlagen zur IT- und Informationssicherheit

  • Grundlagen zu Identitäten und Berechtigungen

  • Klärung relevanter Begriffe

  • Grundlagen unterschiedlicher Zugangsmedien

  • Grundlagen Rechtekonzept

  • Start der Benutzerverwaltung

  • Arbeiten mit der Benutzer- und Rechteverwaltung

  • Grundlagen der Rechteverwaltung online

  • Erläuterung der Berechtigungen der Rechteverwaltung online

  • Besonderheiten

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Benutzerverwaltung, DATEV Rechteverwaltung und DATEV Rechteverwaltung online in Kanzleien und Unternehmen

  • IT-Manager und IT-Administratoren

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Ann-Christin Lüthje

Ann-Christin Lüthje

Förster IT

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Marco Höft

Förster IT

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

