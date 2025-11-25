Art.-Nr. 78389 | Online-Seminar (Vortrag)​

E-Mail im Kanzleialltag - Organisation und Sicherheit unter (berufs-)rechtlichen Aspekten

Organisieren Sie die digitale Kommunikation per E-Mail gemäß den berufsrechtlichen Anforderungen und Datenschutzvorgaben.
  • Datenschutz- und berufsrechtliche Fragen zur E-Mail-Kommunikation
  • Transparenter und sicherer E-Mail-Verkehr inkl. Archivierung
  • Aufrechterhaltung der Fachkunde als Datenschutzbeauftragter
Inhalte

Beschreibung

Täglich werden in der Kanzlei E-Mails und andere Daten digital empfangen und versendet. Oft handelt es sich um vertrauliche Informationen. Achten Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend auf die berufsrechtlichen Anforderungen und die Sicherheit in der Kommunikation?

Im Seminar erfahren Sie, wie Sie die Kommunikation via E-Mail unter berufs- und datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sicher gestalten und die Vorgaben zur Verschlüsselung mit DATEV umsetzen können. Ebenso werden organisatorische Themen wie die Aufbewahrung und Archivierung von E-Mails und Vertretungsregelungen diskutiert.

Themen

  • Datenschutz- und berufsrechtliche Fragen zur digitalen Kommunikation

    • Verschlüsselungstechniken

    • Berufsrechtliche Aspekte

    • Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung

    • Auftragsdatenverarbeitung in der Kanzlei

  • E-Mail- Sicherheit und -Organisation in der Kanzlei

    • DATEV E-Mail-Verschlüsselung in der Praxis

    • Weitere Möglichkeiten zur Verschlüsselung von E-Mails nutzen

    • Vertretungsfragen bei Urlaub und Krankheit klären

    • E-Mails aus den DATEV-Anwendungen versenden

    • E-Mails, Dokumenten und Daten archivieren

    • Rechtliche Überlegungen zur GoBD und der digitalen Handakte

  • Ausblick

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Prozessverantwortliche Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Bernhard Holleitner

Bernhard Holleitner

Steuerberater, Dipl.-Wirtschafts-Informatiker

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 25.11.25 | 
10:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 04.03.26 | 
10:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

