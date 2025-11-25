Täglich werden in der Kanzlei E-Mails und andere Daten digital empfangen und versendet. Oft handelt es sich um vertrauliche Informationen. Achten Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend auf die berufsrechtlichen Anforderungen und die Sicherheit in der Kommunikation?

Im Seminar erfahren Sie, wie Sie die Kommunikation via E-Mail unter berufs- und datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sicher gestalten und die Vorgaben zur Verschlüsselung mit DATEV umsetzen können. Ebenso werden organisatorische Themen wie die Aufbewahrung und Archivierung von E-Mails und Vertretungsregelungen diskutiert.