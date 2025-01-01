Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Lernen Sie, wie Sie Ihr digitales Kanzlei-Organisationshandbuch mithilfe von DATEV ProCheck effizient und praktisch erstellen und pflegen. Sie erfahren, wie Sie ein Qualitätsmanagement-System pragmatisch und nachhaltig in der Kanzlei realisieren und Ihre Mitarbeiter auf diesem Weg mitnehmen.

Steuern Sie Ihre Kanzlei aktiv, um ein qualitativ hohes, einheitliches Niveau in der Leistungserbringung sicher zu stellen – egal, ob der Vertretungsfall eintritt, neue Mitarbeiter an Bord kommen oder die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Erreichen Sie durch ein Qualitätsmanagement-System transparente und schlanke Prozesse und zusätzlich einen Wissentransfer in der Kanzlei. Ebenso stellen Sie eine gleichbleibende Qualität bei z. B. Beratungsprozessen sicher. Sie erhalten Tipps und Best Practices für die erfolgreiche Einführung und Umsetzung der klassischen Leistungserbringungsprozesse in der Kanzlei. Als Kanzleiinhaber oder prozessverantwortlicher Mitarbeiter erfahren Sie auch, wie Sie bisher evtl. vernachlässigte Prozesse wie z. B. vereinbaren Tätigkeiten (Krisenberatung), Strategie- und Überwachungsprozesse aus dem mitgelieferten Standardprozessmodel anpassen und nutzen können.