Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Lernen Sie, wie Sie Ihr digitales Kanzlei-Organisationshandbuch mithilfe von DATEV ProCheck effizient und praktisch erstellen und pflegen. Sie erfahren, wie Sie ein Qualitätsmanagement-System pragmatisch und nachhaltig in der Kanzlei realisieren und Ihre Mitarbeiter auf diesem Weg mitnehmen.
Steuern Sie Ihre Kanzlei aktiv, um ein qualitativ hohes, einheitliches Niveau in der Leistungserbringung sicher zu stellen – egal, ob der Vertretungsfall eintritt, neue Mitarbeiter an Bord kommen oder die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Erreichen Sie durch ein Qualitätsmanagement-System transparente und schlanke Prozesse und zusätzlich einen Wissentransfer in der Kanzlei. Ebenso stellen Sie eine gleichbleibende Qualität bei z. B. Beratungsprozessen sicher. Sie erhalten Tipps und Best Practices für die erfolgreiche Einführung und Umsetzung der klassischen Leistungserbringungsprozesse in der Kanzlei. Als Kanzleiinhaber oder prozessverantwortlicher Mitarbeiter erfahren Sie auch, wie Sie bisher evtl. vernachlässigte Prozesse wie z. B. vereinbaren Tätigkeiten (Krisenberatung), Strategie- und Überwachungsprozesse aus dem mitgelieferten Standardprozessmodel anpassen und nutzen können.
Themen
Der Weg zum Kanzlei-Handbuch mit Praxisbeispielen zur Einrichtung in DATEV
Wie passe ich das mitgelieferte Standardprozessmodel auf meine Kanzlei an; mit Übungen
Bestehende Prozesse überprüfen, neu durchdenken und optimieren
Bündeln von Wissenskomponenten z.B. Arbeitpapiere, Checklisten, Skripte und E-Books
Arbeitsbegleitende Dokumentation der Aufgabenerledigung
Best Practice der täglichen Arbeit mit ProCheck (Mitarbeitersicht)
Dokumentation und Organisation von mandantenbezogenen Besonderheiten
Überblick über Arbeitsfortschritte aus dem Homeoffice erhalten
Das QM-System als Steuererungs- und Controllingsystem (Kanzleileitungssicht)
Kanzleiprozesse stetig weiterentwickeln und Mitarbeiter aktiv einbeziehen - Best Practice
Nachhaltigkeit sicherstellen
Prozesse aus DATEV ProCheck für Externe zur Verfügung stellen z. B. für BAFA-Akkreditierung
Tipps und Tricks zur Anwendung
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse im DATEV Arbeitsplatz
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referentin
Alexandra Bohm
Dipl.-Betriebswirtin (FH), M.A. Zertifizierter Auditor (IRCA), ISO 9001, Mitarbeiterin der DATEV eG
Termine
Hinweis
