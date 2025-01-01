Wie gelingt effiziente Zusammenarbeit?

In diesem Video geben kundenverantwortliche Mitarbeitende der DATEV einen Einblick, was für die Zusammenarbeit wichtig ist.
-

Schnittstellen

Schnittstellen zu den DATEV-Programmen sind ein zentraler Faktor für durchgängig digitale Prozesse. Sie vereinfachen die Abläufe und die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten – besonders, wenn diese keine DATEV-Software verwenden. Damit Sie das Potenzial der Schnittstellen besser ausschöpfen und effizientere Arbeitsabläufe erreichen, helfen Ihnen die Beratungs-, Schulungs- und Serviceangebote. 

 

Mehr erfahren
-

DATEV Unternehmen online

Arbeiten Sie in Finanzbuchführung digital mit Ihren Mandanten zusammen – mit DATEV Unternehmen online. Durchgängig digitale Prozesse erleichtern den Alltag deutlich. Auch bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung bildet DATEV Unternehmen online die Basis für eine effiziente Zusammenarbeit.  

-

MyDATEV Kanzlei

Besuchen Sie dazu unser Online-Seminar „Zusammenarbeit neu denken – Kollaboration mit Mandanten“.

 

 

Jetzt buchen