Wie gelingt effiziente Zusammenarbeit?
Schnittstellen
Schnittstellen zu den DATEV-Programmen sind ein zentraler Faktor für durchgängig digitale Prozesse. Sie vereinfachen die Abläufe und die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten – besonders, wenn diese keine DATEV-Software verwenden. Damit Sie das Potenzial der Schnittstellen besser ausschöpfen und effizientere Arbeitsabläufe erreichen, helfen Ihnen die Beratungs-, Schulungs- und Serviceangebote.
DATEV Unternehmen online
Arbeiten Sie in Finanzbuchführung digital mit Ihren Mandanten zusammen – mit DATEV Unternehmen online. Durchgängig digitale Prozesse erleichtern den Alltag deutlich. Auch bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung bildet DATEV Unternehmen online die Basis für eine effiziente Zusammenarbeit.
MyDATEV Kanzlei
Besuchen Sie dazu unser Online-Seminar „Zusammenarbeit neu denken – Kollaboration mit Mandanten“.