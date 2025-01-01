1. Auftaktgespräch
Lassen Sie sich Ihren individuellen Digitalisierungsgrad über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit von Ihrem DATEV-Ansprechpartner berechnen. Das Cockpit liefert Ihnen mit den relevanten Auswertungen den aktuellen Status dafür. Nachdem Sie den Entwicklungspfad erfolgreich absolviert haben, wird im Schritt 9 die Entwicklung und der Erfolg der Digitalisierung mit Ihrem DATEV-Ansprechpartner noch einmal gemessen.
Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren DATEV-Ansprechpartner.
2. Standortbestimmung
In welchen Geschäftsfeldern oder Unternehmensbereichen weist Ihre Kanzlei gute Voraussetzungen für digitale Prozesse auf und wo liegen ungenutzte Potenziale? Mit kostenlosen Tools verschaffen Sie sich einen Überblick und erfahren, wo Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der „digitalen Transformation“ stehen.
DATEV ISWL Mandantenanalyse unterstützt Sie bei der geschäftsfeldübergreifenden Analyse und ermittelt Optimierungspotenziale bei der Mandatsbearbeitung. So erkennen Sie schnell, bei welchen Mandanten es sich lohnt, die bestehenden Arbeitsabläufe nachzuschärfen.
3. Digitalisierung nachhaltig umsetzen
Gestalten Sie die digitale Zukunft Ihrer Kanzlei und erfahren Sie, welche Bedeutung die Digitalisierung für den nachhaltigen Erfolg Ihrer Kanzlei hat. Wir helfen Ihnen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, Change-Prozesse anzugehen und den digitalen Wandel auf technischer und menschlicher Ebene zu entfalten.
4. Chancen der Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen
Im Seminar erhalten Sie einen Überblick über Nutzen und Herausforderungen der digitalen Transformation. Sie erfahren, wie Sie die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandantinnen und Mandanten mit den DATEV-Programmen in der Personalwirtschaft optimieren und dadurch die Kundenbindung erhöhen. Buchen Sie gleich über den DATEV-Shop!
5. Kanzleiprozesse aus der Praxis optimieren
Die DATEV EQ-Beratung Personalwirtschaft online unterstützt Sie bei der Effizienzsteigerung der Prozesse zur Lohn- und Gehaltsabrechnung. Ein DATEV-Spezialist analysiert dabei datenbasiert den aktuellen Stand Ihrer derzeitigen Prozesse, den Softwareeinsatz und dessen Funktionen in der Personalwirtschaft. Ermittelte Verbesserungspotenziale werden dokumentiert und für Sie aufbereitet. In zwei weiteren Online-Terminen unterstützt Sie Ihr DATEV-Berater bei der Umsetzung Ihrer Verbesserungspotenziale. Das heißt, Sie arbeiten gemeinsam daran, die Effizienz in Ihren Kernaufgaben zu verbessern und die Qualität Ihrer Kanzlei-Abläufe nachhaltig zu sichern.
6. Digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung
Im Seminar mit PC-Übung "DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung" wird der gesamte Prozess der Lohnabrechnung von der Vorerfassung bis zur Bereitstellung von Auswertungen beleuchtet und Möglichkeiten zur Digitalisierung aufgezeigt. Buchen Sie gleich Ihren Wunschtermin!
7. Erste Schritte mit DATEV Unternehmen online oder DATEV Personal: Einstieg, Bestellen, Einrichten
Starten Sie mit der Praxisphase. Stellen Sie Ihre ersten Mandanten um. Lernen Sie, welche Schritte Sie gehen müssen, wenn Sie DATEV Unternehmen online oder DATEV Personal in der Kanzlei und bei Ihren Mandanten einsetzen möchten. Wir empfehlen Ihnen hierzu folgende Lernvideos:
- DATEV Unternehmen online: Strategischer Einstieg in die Digitalisierung zwischen Kanzlei und Mandant
- DATEV Unternehmen online - Einrichtung und technische Umsetzung
- Digitale Prozesse rund um die DATEV-Lohnabrechnung für Kanzleien mit DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt
Weitere Unterstützung erhalten Sie im Hilfe-Portal von DATEV Unternehmen online:
8. Empfehlung: Hier erhalten Sie persönliche Unterstützung
Wenn Sie persönliche Unterstützung benötigen um DATEV Unternehmen online einzurichten, sprechen Sie uns oder Ihren DATEV Solution Partner an. Wir helfen Ihnen bei den vorbereitenden Tätigkeiten in Ihrer Kanzlei und bei der Inbetriebnahme von DATEV Unternehmen online oder DATEV Personal bei Ihren Mandanten. Wir beraten Sie vor Ort oder auch online persönlich. Wählen Sie das passende Angebot:
9. Weiteres Vorgehen besprechen
Sie haben verschiedene Maßnahmen durchlaufen. Lassen Sie erneut Ihren individuellen Digitalisierungsgrad über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit berechnen. Wir werten Ihre Ergebnisse aus und stellen Ihnen einen individuellen Ergebnisbericht zur Verfügung. So sehen Sie wie sich der Digitalisierungsgrad in Ihrer Kanzlei im Vergleich zu vorher entwickelt hat.
