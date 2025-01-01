Lassen Sie sich Ihren individuellen Digitalisierungsgrad über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit von Ihrem DATEV-Ansprechpartner berechnen. Das Cockpit liefert Ihnen mit den relevanten Auswertungen den aktuellen Status dafür. Nachdem Sie den Entwicklungspfad erfolgreich absolviert haben, wird im Schritt 9 die Entwicklung und der Erfolg der Digitalisierung mit Ihrem DATEV-Ansprechpartner noch einmal gemessen.

Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren DATEV-Ansprechpartner.