Kollegenforum Personalwirtschaft: Brennpunkt Lohnbuchführung
Die Referierenden erläutern, wie sie die Prozesse zur Lohnabrechnung und Beratung organisiert haben.
Inhalte
Beschreibung
Sie setzen in Ihrer Kanzlei bereits DATEV Unternehmen online ein und wollen nun Ihre Lohnprozessen digital und kundenorientiert modernisieren sowie effizient gestalten?
Wie das funktioniert, erfahren Sie im Kollegenforum Personalwirtschaft.
Was sind Kollegenforen?
Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.
Inhalte
Die Referierenden – selbst Steuerberaterinnen und -berater – zeigen, wie sie die Prozesse rund um die Lohnabrechnung und Beratung in ihren Kanzleien organisiert haben und lassen Sie auch an den Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden teilhaben. Außerdem erhalten Sie Einblicke in neue Szenarien wie beispielsweise
- DATEV Personal,
- Arbeitnehmer online.
Gemeinsam mit Ihren Lohnbuchhalterinnen und Lohnbuchhaltern oder Ihren KOBs haben Sie die Möglichkeit, neue Abläufe kennenzulernen, um eigene Wege für Ihre Kanzlei zu gestalten.
Im Vordergrund stehen nicht die üblichen Tipps und Tricks, sondern vielmehr, dass Sie sich von den Erfahrungen der Referierenden für Ihre eigene Kanzlei inspirieren lassen und mit den Teilnehmenden Ihre Fragen diskutieren können.
Vorteile und Nutzen einer modernen Personalwirtschaft – welches sind Ihre?
- Krisenzeiten erfolgreich meistern
- Gewinn steigerngdurch effiziente Abrechnungsprozesse und moderne Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten
- Datentransfers im Lohn automatisieren
- Sichere, zeitsparende digitale Übertragung der Bewegungsdaten
- Datenströme ohne Wechsel des Mediumd
- Begeisterung und Bindung von TOP-Mandaten
- Wettbewerbsvorteile durch transparente Leistungen mittels Dienstleistungskatalog im Lohn
- Wegfall von Drucken, Kuvertieren, Frankieren
- Kosten senken durch ökologisches Handeln
Details
Teilnehmerkreis
Inhaber und Inhaberinnen, Kanzlei-Partner und Partnerinnen sowie leitende Angestellte, die eine erfolgreiche Zukunft gestalten wollen
Methodik
Vortrag und Austausch
Veranstaltungsort
Präsenzveranstaltung: in der Regel in Steuerberatungskanzleien
Dauer
3 Stunden, nachmittags
Referentinnen
Steuerberaterinnen und Steuerberater, die Kanzleiprozesse durchgängig digital gestaltet haben mit Angestellten des DATEV-Vertriebs.
