Willkommen bei der digitalen Kanzleientwicklung in der Personalwirtschaft!
Um gemeinsam mit Ihren Mandanten digitale Prozesse in der Personalwirtschaft mit DATEV Unternehmen online oder DATEV Personal einzuführen, empfehlen wir den 9-Schritte-Entwicklungspfad.
Dieser Entwicklungspfad ist Teil des Programms startdigital.
Er umfasst mehrere Schritte und besteht aus einem Mix verschiedener Lern- und Beratungsmodule, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Mandanten zielgerichtet bei der Einführung begleiten. Alle Schritte buchen Sie einzeln und unabhängig voneinander, sodass Sie Ihren Weg flexibel und individuell gestalten können. Die Entscheidung, welche Schritte Sie wann und in welcher Reihenfolge absolvieren, liegt bei Ihnen. Wir empfehlen Ihnen die dargestellte Reihenfolge. Starten Sie jetzt!
-
Mit Wissen von DATEV erfolgreich in die digitale Personalwirtschaft einsteigen
Digitale Kanzleientwicklung (Personalwirtschaft)