Die steuerliche Außenprüfung stellt sicher, dass die Steuergesetze gerecht angewendet werden. Die zu prüfenden Unternehmen werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

Für die steuerliche Außenprüfung müssen Ihre Mandantinnen und Mandanten grundsätzlich die folgenden Daten aufbewahren:

Außersteuerliche und steuerliche Bücher

Aufzeichnungen und Unterlagen zu Geschäftsvorfällen

Alle Unterlagen, die zum Verständnis und zur Überprüfung der für die Besteuerung gesetzlich vorgeschriebenen Aufzeichnungen im Einzelfall von Bedeutung sind

Da Steuerrecht Ländersache ist, gibt es nicht zwingend ein Portal, um im Prüfungsfall die relevanten Daten digital zu übermitteln. Seit 2018 müssen die Daten jedoch in einer einheitlichen amtlich vorgeschriebenen Form über die sog. Digitale Lohnschnittstelle (DLS) bereitgestellt werden.

DATEV unterstützt Sie beim Export der relevanten Daten aus der Lohnabrechnung mit der Lohn-Archiv-DVD bzw. dem Export für steuerliche Außenprüfung in DATEV Lohn und Gehalt. Auf diesem Weg stellen Sie dem Steuerprüfer die relevanten Daten bereit und entlasten Ihre Mandantinnen und Mandanten.



