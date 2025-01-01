Wenn die Prüfung ansteht – gut vorbereitet mit DATEV
Die nächste Prüfung kündigt sich an? Kein Grund zur Sorge: Mit DATEV-Lösungen lässt sich auch diese Herausforderung effizient meistern. Erfahren Sie, wie Sie als Kanzlei Ihre Mandantinnen und Mandanten optimal unterstützen, die Prüfprozesse vereinfachen, Zeit sparen und für einen reibungslosen Datenfluss sorgen.
Prüfung durch Deutsche Rentenversicherung
Die regelmäßige Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung steht bei Ihren Mandantinnen oder Mandanten an?
Mit der Anwendung Digitale Betriebsprüfung Personalwirtschaft, die Teil der DATEV-Lohnabrechnungs- und DATEV-Rechnungswesen-Programmen ist, übermitteln Sie prüfungsrelevante Lohn- und Finanzbuchführungsdaten über das Verfahren der elektronisch unterstützen Betriebsprüfung (euBP) an die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV). Dafür rufen Sie oder Ihre Mitarbeitenden einfach die Anwendung auf, wählen die zu prüfenden Mandanten und Jahre aus und übermitteln die Daten.
Sozialversicherungsprüfung
Kommt es bei der Sozialversicherungsprüfung zu Beanstandungen, so korrigieren Sie jetzt die Meldung einfach und schnell mit der Lösung DATEV Digitale Meldekorrektur.
Das Programm rufen Sie direkt aus der Statusinformation der Digitalen Betriebsprüfung Personalwirtschaft auf. Die Inhalte der Korrekturmeldung werden automatisch aufbereitet. Die Unterschiede zwischen der Ursprungs- bzw. Stornomeldung und der Neumeldung werden übersichtlich angezeigt. Anschließend übermitteln Sie die Storno- und Neumeldungen sicher über das DATEV-Rechenzentrum. Der Sozialversicherungsnachweis steht Ihnen direkt nach der Übermittlung zum Download bereit.
Steuerliche Außenprüfung
Die steuerliche Außenprüfung stellt sicher, dass die Steuergesetze gerecht angewendet werden. Die zu prüfenden Unternehmen werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.
Für die steuerliche Außenprüfung müssen Ihre Mandantinnen und Mandanten grundsätzlich die folgenden Daten aufbewahren:
- Außersteuerliche und steuerliche Bücher
- Aufzeichnungen und Unterlagen zu Geschäftsvorfällen
- Alle Unterlagen, die zum Verständnis und zur Überprüfung der für die Besteuerung gesetzlich vorgeschriebenen Aufzeichnungen im Einzelfall von Bedeutung sind
Da Steuerrecht Ländersache ist, gibt es nicht zwingend ein Portal, um im Prüfungsfall die relevanten Daten digital zu übermitteln. Seit 2018 müssen die Daten jedoch in einer einheitlichen amtlich vorgeschriebenen Form über die sog. Digitale Lohnschnittstelle (DLS) bereitgestellt werden.
DATEV unterstützt Sie beim Export der relevanten Daten aus der Lohnabrechnung mit der Lohn-Archiv-DVD bzw. dem Export für steuerliche Außenprüfung in DATEV Lohn und Gehalt. Auf diesem Weg stellen Sie dem Steuerprüfer die relevanten Daten bereit und entlasten Ihre Mandantinnen und Mandanten.
Zum Produkt
Übermittlung an statistische Ämter
Ihre Mandanten wurden aufgefordert Daten an statische Ämter zu übermitteln? In Kooperation mit den Statistischen Ämtern hat DATEV die Anwendung Datenübermittlung an Statistische Ämter konzipiert.
So werden Sie und Ihre Mandanten beim Erstellen von Statistiken entlastet. Die erforderlichen Daten werden direkt aus den DATEV-Lohn- und Rechnungswesen-Programmen übernommen. Diese Daten werden dann mit der Anwendung über das DATEV-Rechenzentrum an die statistischen Landesämter zur zentralen Clearingstelle des Statistischen Bundesamtes versandt.
Schwerbehindertenabgabe
Diese Ausgleichsabgabe müssen in Deutschland gemäß § 160 SGB IX Arbeitgeber ab einer Betriebsgröße von 20 Mitarbeitern, die nicht die gesetzlich vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen beschäftigen, an das zuständige Integrationsamt entrichten. Die Anwendung Schwerbehindertenabgabe unterstützt Sie bei der gesetzlich vorgeschriebenen Meldung.
Tipp: Behindertenwerkstätten übernehmen häufig Dienstleistungen wie das Vernichten von Dokumenten. Machen Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten auf diese Möglichkeit aufmerksam.
Ihre Vorteile
- Unterstützung bei der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben
- Strukturierte Bereitstellung von relevanten Daten für verschiedene Prüfanlässe
- Sicherer Datenaustausch für das DATEV-Rechenzentrum
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.