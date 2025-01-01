Sie haben eine Sozialversicherungsprüfung hinter sich gebracht. Die Daten für diese Prüfung haben Sie für ihr DATEV Lohnabrechnungsprogramm mit der Anwendung Digitale Betriebsprüfung Personalwirtschaft per euBP übermittelt. Als Ergebnis dieser Prüfung sind jetzt Meldekorrekturen zu erstellen.

Bisher mussten Sie diese Meldekorrekturen mit einer Ausfüllhilfe (in der Regel SV-Meldeportal) manuell erfassen und an die zuständigen Sozialversicherungsträger übermittelten.

Mit der Online-Anwendung DATEV Digitale Meldekorrektur können diese Meldekorrekturen in den meisten Fällen nun ohne den Umweg über eine Ausfüllhilfe mit nur einem Klick direkt an den zuständigen Sozialversicherungsträger übermittelt werden.

DATEV Digitale Meldekorrektur nutzen

Um die Anwendung zu nutzen, müssen lediglich die Rechte für DATEV Digitale Meldekorrektur in der Rechteverwaltung online freigeschaltet werden. Die Anwendung wird direkt aus Digitale Betriebsprüfung Personalwirtschaft oder aus dem Anwendungsmenü von MyDATEV aufgerufen.