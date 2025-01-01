Digitale Übermittlung von Lohn- und Finanzbuchführungsdaten an die Rentenversicherung mit der elektronisch unterstützten Betriebsprüfung

Mit Digitale Betriebsprüfung Personalwirtschaft übermitteln Sie die prüfungsrelevanten Lohn- und Finanzbuchführungsdaten* an die Deutsche Rentenversicherung über das optionale Verfahren der elektronisch unterstützten Betriebsprüfung (euBP).

Bei einer Sozialversicherungsprüfung bietet die Deutsche Rentenversicherung Bund seit Januar 2014 die digitale Übermittlung dieser Daten optional für alle Arbeitgeber. Mit der Digitalen Betriebsprüfung Personalwirtschaft übertragen Sie diese Daten ganz einfach mit nur wenigen Klicks an die Deutsche Rentenversicherung.

Die digitale Betriebsprüfung Personalwirtschaft ist in Ihrem DATEV-Lohnabrechnungs- und Rechnungswesen-Programm automatisch enthalten.

*Finanzbuchführungsdaten seit August 2018 mit der Auslieferung von DATEV-Programme 12.0/12.01 (DVD)