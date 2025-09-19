Für die Nutzung der Online-Lösung müssen Sie zunächst die entsprechenden Rechte in der Rechteverwaltung online freigeben.

Für den Abruf der Prüfungsdaten haben Sie 2 Möglichkeiten:

Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv über LODAS und Lohn und Gehalt

Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv sowie Bereitstellung über MyDATEV Bestandsmanagement

Nach dem Abruf und Export der Prüfungsdaten laden Sie die Daten herunter und stellen Sie dem Prüfer zur Verfügung.