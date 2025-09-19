Einführung der neuen Online-Lösung
Zukünftig können Sie mit der neuen, kostenlosen Export-Funktion "Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv" in MyDATEV Bestandsmanagement und den Lohnprogrammen LODAS und Lohn und Gehalt prüfungsrelevante Daten aus dem DATEV-Rechenzentrum abrufen. DATEV ersetzt damit die Bereitstellung von Prüfungsdaten über die Lohn-Archiv-DVD. Mit der Ablöse der Lohn-Archiv-DVD zum Ende des Jahres 2025 wird diephysische DVD eingestellt, nicht aber das Programm Lohn-Archiv. Stellen Sie jetzt auf die neue, sichere Online-Lösung um, um von einfacher Handhabung, direktem Datenzugriff und einer frühzeitigen Vorbereitungauf die Umstellung zu profitieren.
Zeitlicher Überblick
- Start Pilotierung: 16.12.2024
- Freigabe der Export-Funktion "Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv": 22.05.2025
- Ablöse Lohn-Archiv-DVD: 19.12.2025
- Freigabe Download der Dokumente aus DATEV Personalakte in DATEV Personal: 19.09.2025
Wie funktioniert die Online-Lösung?
Für die Nutzung der Online-Lösung müssen Sie zunächst die entsprechenden Rechte in der Rechteverwaltung online freigeben.
Für den Abruf der Prüfungsdaten haben Sie 2 Möglichkeiten:
- Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv über LODAS und Lohn und Gehalt
- Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv sowie Bereitstellung über MyDATEV Bestandsmanagement
Nach dem Abruf und Export der Prüfungsdaten laden Sie die Daten herunter und stellen Sie dem Prüfer zur Verfügung.