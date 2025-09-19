Einführung der neuen Online-Lösung

Zukünftig können Sie mit der neuen, kostenlosen Export-Funktion "Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv" in MyDATEV Bestandsmanagement und den Lohnprogrammen LODAS und Lohn und Gehalt prüfungsrelevante Daten aus dem DATEV-Rechenzentrum abrufen. DATEV ersetzt damit die Bereitstellung von Prüfungsdaten über die Lohn-Archiv-DVD. Mit der Ablöse der Lohn-Archiv-DVD zum Ende des Jahres 2025 wird diephysische DVD eingestellt, nicht aber das Programm Lohn-Archiv. Stellen Sie jetzt auf die neue, sichere Online-Lösung um, um von einfacher Handhabung, direktem Datenzugriff und einer frühzeitigen Vorbereitungauf die Umstellung zu profitieren.

Zeitlicher Überblick

  • Start Pilotierung: 16.12.2024
  • Freigabe der Export-Funktion "Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv": 22.05.2025
  • Ablöse Lohn-Archiv-DVD: 19.12.2025
  • Freigabe Download der Dokumente aus DATEV Personalakte in DATEV Personal: 19.09.2025

Wie funktioniert die Online-Lösung?

Für die Nutzung der Online-Lösung müssen Sie zunächst die entsprechenden Rechte in der Rechteverwaltung online freigeben.

Für den Abruf der Prüfungsdaten haben Sie 2 Möglichkeiten:

  • Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv über LODAS und Lohn und Gehalt
  • Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv sowie Bereitstellung über MyDATEV Bestandsmanagement

Nach dem Abruf und Export der Prüfungsdaten laden Sie die Daten herunter und stellen Sie dem Prüfer zur Verfügung.

Freigaben in der Rechteverwaltung online vornehmen

Was ist neu? Was bleibt gleich?